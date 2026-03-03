המנהלת הודיעה: המחזור הקרוב והאולסטאר נדחו

עם כל הכבוד לספורט, אין ספק שהוא לא הדבר הכי חשוב כרגע במדינה ואין ספק גם שאי אפשר לקיים אותו תחת המצבים הנוכחיים, כאשר המלחמה עם איראן בשיאה. ובהתאם לכך, מנהלת הליגה בכדורסל הודיעה היום (שלישי) כמה עדכונים בהקשר הזה.

תחילה, במנהלת הודיעו שלאור המצב הביטחוני במדינה המחזור הקרוב בליגת ווינר סל, המחזור ה-18, יידחה למועד אחר. כמו כן, אירוע האולסטאר שהיה אמור להתקיים ביום שישי הזה, 6 ברמץ, נדחה גם כן למועד חדש שיפורסם בהמשך.

במנהלת רשמו: “הליגה עושה כל מאמץ לקיים את האירוע ונמצאת בקשר שוטף עם כלל הגורמים הרלוונטיים במטרה לאפשר את קיומו בהקדם האפשרי. רוכשי כרטיסים המבקשים לקבל פרטים נוספים מוזמנים לפנות לחברת ‘לאן’. עמכם הסליחה על אי הנוחות. נמשיך לעדכן באופן שוטף על כל התפתחות. אנו מאחלים לכל עם ישראל חג פורים שמח, ומחזקים את אנשי ונשות כוחות הביטחון הפועלים למען ביטחוננו.