יום שלישי, 03.03.2026 שעה 15:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

דיווח: ריאל מדריד תלך בכל הכוח על יורגן קלופ

מעבר ענק בדרך? לפי 'מונדו דפורטיבו', הבלאנקוס ינסו להחתים את המאמן הגרמני, שככל הנראה עתיד לעזוב את תפקיד המנהל המקצועי של קבוצות רד בול

|
יורגן קלופ (רויטרס)
יורגן קלופ (רויטרס)

אין ספק שזו לא תקופה טובה עבור ריאל מדריד. לאחר שהפסידו אתמול (שני) 1:0 לחטאפה בבית, הבלאנקוס התרחקו מברצלונה, אשר בפסגת הליגה, מרחק של ארבע נקודות. לאחר ההדחה המפתיעה מהגביע והמסלול הקשוח בליגת האלופות ולאור הכושר הנוכחי של הקבוצה, קיים סיכוי גבוה שגם השנה פלורנטינו פרס לא יזכה לראות את המועדון שלו מניף תואר.

הרבה אצבעות מאשימות הופנו כלפי נשיא המועדון, זאת לאחר שפיטר את המאמן הקודם ושחקן העבר, צ’אבי אלונסו, למרות שעשה תוצאות טובות יחסית עם הקבוצה. במקומו של אלונסו הביא פלורנטינו את אלברו ארבלואה, חסר הניסיון, לעמדת המאמן הראשי, דבר שנראה עד כה כחוסר הצלחה.

לפי דיווחים בספרד, נראה שריאל מדריד שוב תשנה כיוון. במקום להביא מאמן חסר ניסיון שלא דורש רכש, הבלאנקוס ילכו בכל הכוח על אחד מגדולי המאמנים בדור הנוכחי, יורגן קלופ. הגרמני, שעזב את ליברפול ועבר לתפקיד המנהל המקצועי של קבוצות רד בול, עשוי לחזור לקווים, כאשר המועדון המעוטר ביותר באירופה הוא מהמועמדים הבולטים לקלוט אותו.

אלברו ארבלואה, לא מצליח עד כה (IMAGO)אלברו ארבלואה, לא מצליח עד כה (IMAGO)

יורגן קלופ, אוהב את עמדת האנדרדוג

יורגן קלופ רגיל להיות בעמדת האנדרדוג, בגרמניה אימן את בורוסיה דורטמונד, הצליח לקחת אליפות מבאיירן מינכן הגדולה וכמעט לקח לה גם את תואר ליגת האלופות ב-2013. לאחר מכן, המאמן עבר לליברפול והצליח גם שם לשבור את רצף האליפויות של מנצ’סטר סיטי עם זכייה בתואר ראשון עבור האדומים מאז תחילתה של הליגה האנגלית במתכונת הנוכחית.

יורגן קלופ, הפך את ליברפול לאימפריה שוב (רויטרס)יורגן קלופ, הפך את ליברפול לאימפריה שוב (רויטרס)

במידה ויגיע לספרד, גם שם הגרמני יגיע מעמדה נחותה אל מול ברצלונה החזקה, דבר שעשוי להשתלם לו ולבלאנקוס במאבקים ביניהם. מה שבטוח הוא שיורגן קלופ שונה מסוג המאמנים שהגיעו לברנבאו. אקס ליברפול הוא מאמן דורש ושאפתני, ואם פלורנטינו פרס ירצה להביא אותו לבירת ספרד, הוא יהיה חייב לתת לו את מה שהוא יצטרך, אחרת הסיפור עלול להיגמר מהר מאוד, כמו עם צ’אבי אלונסו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
