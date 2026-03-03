מהמסך למגרש: כוכב "טד לאסו" בעקבות החלום

השחקן כריסטו פרננדס שהתפרסם בזכות תפקידו כדני רוחאס בסדרת הלהיט “טד לאסו”, מנסה להפוך חלום ישן למציאות - והפעם לא על המסך, אלא על הדשא. השחקן בן ה-35 נבחן בימים אלה בשורות אל פאסו לוקומוטיב מה-USL Championship (ליגת המשנה בארה”ב).

על פי הדיווחים, פרננדס רשם כחצי שעה במשחק הניצחון של אל פאסו מול ניו מקסיקו יונייטד בסוף השבוע האחרון. הקבוצה, אותה מאמן ג’וניור גונסאלס, צפויה להחליט במהלך השבוע הקרוב האם להחתים אותו על חוזה מקצועני.

מתברר כי זו אינה התחנה הראשונה שלו בניסיון לשוב לכדורגל תחרותי. לפני מספר שבועות התאמן ואף שיחק גם במדי קבוצת המילואים של שיקגו פייר ואף כבש. בסרטון שפורסם לאחר המשחק האחרון ניתן לראות את פרננדס חוגג עם חבריו את הניצחון של אל פאסו - רגע שממחיש עד כמה הרצון שלו לשוב למגרשים אמיתי.

"טד לאסו" (IMAGO)

עבור מי שמרבה לפקוד משחקי כדורגל כאוהד מושבע, הניסיון להשתלב מחדש בענף אינו שינוי כיוון חד, אלא חזרה לשורשים. בצעירותו נחשב פרננדס להבטחה גדולה, אך פציעת ברך קשה שספג בגיל 15 במדי קבוצת נעוריו, טקוס פוטבול קלוב, גדעה את החלום. בעקבות זאת פנה ללימודי משחק - והשאר היסטוריה טלוויזיונית.

מעבר של שחקני כדורגל לעולם המשחק אינו תופעה נדירה. שמות כמו ויני ג’ונס ואריק קאנטונה כבר עשו את הדרך מהמגרש למסך. הדרך ההפוכה פחות שכיחה, אך גם לה יש תקדימים: האגדה מספרת כי שון קונרי שיחק בצעירותו במדי בוניריג רוז ואף הוצע לו חוזה על ידי סר מאט באזבי לאחר שהרשים במשחק ידידות מול קבוצה שסקאוטינג שלה בוצע על ידי המאמן האגדי של מנצ’סטר יונייטד.

כעת נותר לראות האם גם פרננדס יצליח להשלים את הסיבוב המלא - מהדמות האייקונית של דני רוחאס אל קריירה מקצוענית אמיתית, הפעם בלי תסריט.