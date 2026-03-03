יום שלישי, 03.03.2026 שעה 15:15
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

מהמסך למגרש: כוכב "טד לאסו" בעקבות החלום

כריסטו פרננדס שגילם את דני רוחאס בסדרת הלהיט, נבחן באל פאסו מליגת המשנה בארה"ב כדי לקבל חוזה. פציעה בגיל 15 גדעה את חלומו. אז אולי הפעם?

|
כריסטו פרננדס בתור דני רוחאס ב
כריסטו פרננדס בתור דני רוחאס ב"טד לאסו" (IMAGO)

השחקן כריסטו פרננדס שהתפרסם בזכות תפקידו כדני רוחאס בסדרת הלהיט “טד לאסו”, מנסה להפוך חלום ישן למציאות - והפעם לא על המסך, אלא על הדשא. השחקן בן ה-35 נבחן בימים אלה בשורות אל פאסו לוקומוטיב מה-USL Championship (ליגת המשנה בארה”ב).

על פי הדיווחים, פרננדס רשם כחצי שעה במשחק הניצחון של אל פאסו מול ניו מקסיקו יונייטד בסוף השבוע האחרון. הקבוצה, אותה מאמן ג’וניור גונסאלס, צפויה להחליט במהלך השבוע הקרוב האם להחתים אותו על חוזה מקצועני.

מתברר כי זו אינה התחנה הראשונה שלו בניסיון לשוב לכדורגל תחרותי. לפני מספר שבועות התאמן ואף שיחק גם במדי קבוצת המילואים של שיקגו פייר ואף כבש. בסרטון שפורסם לאחר המשחק האחרון ניתן לראות את פרננדס חוגג עם חבריו את הניצחון של אל פאסו - רגע שממחיש עד כמה הרצון שלו לשוב למגרשים אמיתי.

"טד לאסו" (IMAGO)"טד לאסו" (IMAGO)

עבור מי שמרבה לפקוד משחקי כדורגל כאוהד מושבע, הניסיון להשתלב מחדש בענף אינו שינוי כיוון חד, אלא חזרה לשורשים. בצעירותו נחשב פרננדס להבטחה גדולה, אך פציעת ברך קשה שספג בגיל 15 במדי קבוצת נעוריו, טקוס פוטבול קלוב, גדעה את החלום. בעקבות זאת פנה ללימודי משחק - והשאר היסטוריה טלוויזיונית.

מעבר של שחקני כדורגל לעולם המשחק אינו תופעה נדירה. שמות כמו ויני ג’ונס ואריק קאנטונה כבר עשו את הדרך מהמגרש למסך. הדרך ההפוכה פחות שכיחה, אך גם לה יש תקדימים: האגדה מספרת כי שון קונרי שיחק בצעירותו במדי בוניריג רוז ואף הוצע לו חוזה על ידי סר מאט באזבי לאחר שהרשים במשחק ידידות מול קבוצה שסקאוטינג שלה בוצע על ידי המאמן האגדי של מנצ’סטר יונייטד.

כעת נותר לראות האם גם פרננדס יצליח להשלים את הסיבוב המלא - מהדמות האייקונית של דני רוחאס אל קריירה מקצוענית אמיתית, הפעם בלי תסריט.

