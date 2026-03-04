מסתכן בעונש כבד: מה מסטנטואונו אמר לשופט?

מהומה גדולה נרשמה בסיום המשחק בברנבאו. שחקני ריאל מדריד סיימו מיואשים לחלוטין לאחר ההפסד 1:0 לחטאפה, כאשר הם נכנעו מחזור שני ברציפות. האליפות מתרחקת מהקבוצה של אלברו ארבלואה והקהל מתחיל לאבד סבלנות.

העצבים עלו ככל שהלבנים לא הצליחו לסכן את שער היריבה. חוסה בורדלאס הוציא אותם מאיזון כמעט ללא מאמץ. לאחר שריקת הסיום פרצה תגרה שכללה את ויניסיוס ואלן ניום, אך למרבה המזל לא התפתחה מעבר לכך ושחקני חטאפה חגגו על הדשא.

מי שכן שילם מחיר היה פרנקו מסטנטואונו. הארגנטינאי, שמקבל מעט דקות משחק, הורחק לאחר שצעק לעבר השופט. שחקן ריבר פלייט לשעבר מסתכן בעונש משמעותי לקראת המשחקים הבאים.

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

הדו"ח הרשמי מאשים את מסטנטואונו

השופט אלחנדרו מוניס רואיס שמע את דבריו והזהיר אותו פעמיים להפסיק, אך לבסוף שלף לעברו כרטיס אדום. בדו"ח ציין: "בדקה ה-90 השחקן (30) מסטנטואונו, פרנקו הורחק מהסיבה הבאה: פנה אליי בצעקות בשתי הזדמנויות ואמר 'איזו בושה, איזו בושה מחורבנת'".

יום לאחר מכן, מצלמות הטלוויזיה בספרד חשפו את העלבונות שהשחקן הביע כאשר ירד לחדרי ההלבשה לאחר שראה את הכרטיס האדום. "אי אפשר לדבר עם השופט. אי אפשר לדבר. כ** אמא שלו, בן ז***", אמר בזעם ברור מאוד.

לפי סעיף 124 בתקנון, התבטאויות של זלזול כלפי שופטים עשויות להוביל לעונש השעיה של 2 משחקים. לשם השוואה, גם ג'וד בלינגהאם ספג עונש זהה בעקבות האמירה המפורסמת בפמפלונה. בנוסף, גם אלברו קאררס ודין האוסן ייעדרו מהמשחק מול סלטה לאחר שספגו כרטיס צהוב חמישי.

העונה הראשונה של אקס ריבר פלייט בריאל מדריד רחוקה מלהיות פשוטה. הלחץ של 63.2 מיליון אירו ששילמה הקבוצה הלבנה עבורו מכביד מאוד, וכל הופעה שלו נבחנת בזכוכית מגדלת. לאחר שצ'אבי אלונסו נתן לו הזדמנות לפתוח בהרבה משחקים, הארגנטינאי ירד למעמד משני. מצב שחזר על עצמו גם לאחר הגעתו של ארבלואה. המאמן העניק לו הזדמנות נוספת לצד ארדה גולר, אך הוא שוב נעלם מההרכב וכבר צבר שישה משחקים ללא פתיחה בהרכב.