מסקנדל ביוון עד חוזה חדש: הקאמבק של מגווייר

הארי מגווייר עומד בפני שבוע סמלי במיוחד. מחר יחגוג 33, והיום אמור להתקיים משפט חוזר בפרשת התקרית ביוון מ-2020, אז נעצר במהלך חופשה במיקונוס והואשם בתקיפת שוטר ובניסיון שוחד. ההליך כבר נדחה 4 פעמים, ומגווייר עצמו כלל לא מחויב להתייצב. במקום זאת, הוא צפוי להוביל את הגנת מנצ'סטר יונייטד במשחק החוץ מול ניוקאסל.

הקריירה שלו באולד טראפורד הייתה רכבת הרים. מאז המעצר ביוון הוא ספג בוז מאוהדי קבוצתו ונבחרת אנגליה, איבד את סרט הקפטן, הודח מההרכב ואף היה קרוב לעזוב ב-2023 בעסקה של 30 מיליון ליש"ט לווסטהאם, עסקה שאותה דחה. נוסף לכך, ביתו קיבל איום בפצצה, מה שהוביל להעברת משפחתו למקום מוגן.

למרות הכל, מגווייר שמר על איפוק ונאמנות למועדון. גורמים שעבדו איתו מתארים שחקן קבוצתי שמוכן להקריב את גופו ולשאת ביקורת, לעיתים גם כשהמועדון לא העניק לו גב מלא. לאחרונה, בניצחון 0:1 על אברטון, שוב בלט כמנהיג בהגנה וסייע ליונייטד לחזור לטופ 4.

הארי מגווייר (IMAGO)

חזרה למרכז הבמה והעתיד באולד טראפורד

אחת ההחלטות המשמעותיות תחת מייקל קאריק הייתה להחזיר את מגווייר למרכז ההגנה במערך 4-2-3-1. מאז חזר מפציעה פתח בכל 6 המשחקים של המאמן החדש, וקאריק כבר הבהיר שהוא מקווה לראות אותו ממשיך גם מעבר לקיץ, אז יסתיים חוזהו. ביונייטד חוששים לאבד אותו במקביל לקאסמירו ומעריכים את ניסיונו הרב.

המספרים תומכים בו. מגווייר שיחק תחת לא פחות מ-7 מאמנים. חלקם סמכו עליו יותר, אחרים פחות, אך כמעט כולם נאלצו להישען עליו ברגעים קריטיים. הוא אף כבש שערי ניצחון חשובים מול ליברפול וליון בעונה החולפת.

בעוד שיונייטד מעוניינת להפחית משכרו, שעומד על 180 אלף ליש"ט בשבוע, היא פתוחה למשא ומתן. מגווייר עצמו דחה בינואר הצעות ממילאן ומאל קאדסיה הסעודית. הוא מעדיף להישאר בצפון-מערב אנגליה, קרוב למשפחתו, ולזכות ביציבות בשלב זה של הקריירה.

פרננדש ומגווייר (רויטרס)

גם בנבחרת אנגליה שמו חזר לשיח. תומאס טוכל כבר רמז כי הוא נמצא בתמונת המונדיאל, אחרי שמגווייר החמיץ את יורו 2024 בשל פציעה. יש לו 64 הופעות בנבחרת, והרעב לחזור לבמה הגדולה ברור.

שחקן העבר סטיב ברוס סבור שמגיע לו חוזה חדש ואף מקום בסגל למונדיאל. לדבריו, מגווייר שימש זמן רב כשעיר לעזאזל לבעיות רחבות יותר במועדון. כעת, כשהוא שוב בכושר טוב, נדמה שהבלם הוותיק הצליח להפוך את הסיפור. מהבוז והמשפטים, אל תקווה מחודשת וחוזה אפשרי בדרך.