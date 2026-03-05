סרחיו ראמוס בין מבול הצעות לפרישה "לא רצויה"

סרחיו ראמוס מרגיש כמו שור. לכן הוא היה רוצה להמשיך להתחרות. ב-30 במרץ הוא יחגוג 40, אך הוא חש כשיר פיזית להמשיך בקריירה מוצלחת. הוא מרגיש טוב פיזית לא בקסם, אלא משום שהוא מתאמן לשם כך. הפרישה האידאלית מבחינתו הייתה בסביליה, אך הנהלת המועדון הנוכחית לא אפשרה לו להגשים את החלום הזה.

לכן הבלם שוקל כעת בין פרישה לבין קבלת אחת מההצעות הרבות שקיבל מאירופה, כולל מספר הצעות מספרד, ומהמזרח התיכון, בעיקר מקטאר ומערב הסעודית. בספרד, סרחיו לעולם לא ישחק בקבוצה אחרת, מלבד ריאל מדריד וסביליה, וההצעות מחו"ל יוצרות בעיה, הן ירחיקו אותו ממשפחתו, אחת העדיפויות העליונות שלו כיום. זו הדילמה.

ההכרעה בקרוב

לכן ההחלטה אינה פשוטה, אך לא יעבור זמן רב עד שנדע מה יבחר, כך או כך. סביליה הייתה היעד האידאלי, אך הנהלת המועדון סיכלה את האפשרות בטיעון שנוי במחלוקת: נכון שהבלם מעורב בחברת הבעלות הרב-מועדונית Five Eleven Capital, שהוציאה מכתב כוונות לרכישת המועדון, אך נראה שהמצב לא צפוי להיפתר לפני חודש יוני. התזמון היה יכול להיות מושלם, לשחק, לפרוש ואז אולי להשלים רכישה, פרידה מרשימה במיוחד, בעיקר משום שלפי מקורביו, סרחיו היה יכול לתרום רבות לסביליה.

סרחיו ראמוס (IMAGO)

דל נידו קרסקו, נשיא המועדון, הסביר את עמדתו החודש בראיון: "סרחיו הציע לחזור, אך המועדון דחה את ההצעה", אמר, בשל "אי התאמה" בין מצב שבו בעלים עתידי עשוי להיות מנוהל על ידי עובדים אחרים במועדון. "יכול לקרות", הוסיף, "שבעלים יהיה מאומן על ידי עובדים אחרים של המועדון. החלטתי שזה אינו תואם, ולכן סרחיו לא משחק בסביליה. אין לנו מגבלות, וסרחיו ראמוס לא היה יכול לשחק בחינם. ההחלטה היא שלי. לאף אחד שעובד במועדון, כולל הצוות המקצועי, לא הייתה יד בכך". וכך הסתיים העניין.

אך "פרשת ראמוס" נמשכת: נראה האם יבחר לשחק בקבוצה אחרת בליגה שתחתים אותו (הוא שחקן חופשי), או שמא הכל יסתיים בפרישה ראויה לאחת האגדות הגדולות בתולדות לה רוחה, ריאל מדריד וסביליה.