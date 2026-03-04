יום רביעי, 04.03.2026 שעה 19:29
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4839-4829ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4042-4028פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3735-3828ברייטון12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

פליק ופפ "מככבים": שיטות הענישה במועדונים

איחור ליום של משחק בברצלונה עולה בין 30 ל-40 אלף אירו, העונש שקיבל דמבלה על לילה בפלייסטיישן, קאפלו והבלשים והאיסור של די קאניו לשיר במקלחת

|
פדרי, פפ ופליק (IMAGO)
פדרי, פפ ופליק (IMAGO)

איחור ביום משחק בברצלונה עולה בין 30,000 ל-40,000 אירו, לא פחות. פדרי ופראן טורס סיפרו על כך לאחרונה בראיון טלוויזיוני והבהירו שבחדר הלבשה של עילית, דייקנות איננה מעלה, אלא חובה עם תג מחיר ברור. בכל קבוצה ולכל מאמן יש את הדרך להעניש ולחנך, הנה הדרכים המוזרות ביותר.

פליק והאיחורים

האנזי פליק לא המציא את המשמעת מחדש, אך הקצין אותה. אין שיחות פיוס ואין אזהרות חוזרות, יש השלכות. מי שמאחר משלם, ולעיתים גם יושב על הספסל. שחקנים כמו קונדה, איניאקי פנייה וראפיניה כבר מצאו עצמם מחוץ להרכב בשל איחורים. לא הודעות רשמיות, לא הסברים פומביים, פשוט היעדרות.

הסקאלה, או איך הענישה שינתה צורה

לא תמיד זה היה כך בקאמפ נואו. לואיס אנריקה פעל בשיטה מדורגת של קנסות הולכים וגדלים. צ'אבי הדגיש יותר הרגלים מקצועיים ופחות הפגנת כוח. אצל פליק אין פדגוגיה, יש תוצאה מיידית. כאן עולה השאלה היכן עובר הגבול בין משמעת לדוגמה לבין ענישה מוגזמת.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

המקרה של דמבלה ולילות הפלייסטיישן

בדצמבר 2018 אוסמן דמבלה איחר שעתיים לאימון ונקנס ב-100,000 אירו. המקרה טופל פנימית אך הועבר מסר ברור. אנדרס אינייסטה דיבר על תיקון ולא חיסול, וארנסטו ואלוורדה הדגיש שיש לעזור לו. זה היה עימות מתמשך בין גאונות לכאוס.

קאפלו, הבלשים והמחילה המחנכת

בריאל מדריד של פאביו קאפלו סופרו סיפורים על בלשים שבדקו היכן מבלים שחקנים בלילות. אלברו בניטו תיאר כיצד זומנו למשרד אחרי בילוי במקום הלא נכון, אך לעיתים קאפלו גם ביטל קנסות אם ראה מחויבות באימונים. החוקים היו ברורים, אך האכיפה נשארה בידיו.

פאביו קאפלו (IMAGO)פאביו קאפלו (IMAGO)

רונאלדו וסאקי, הבמה כעונש

רונאלדו סיפר כיצד אריגו סאקי באינטר העניש איחורים בנזיפה פומבית וקנס. בפעם השנייה באותו שבוע הברזילאי התלוצץ שלא ייתכן גם נאום וגם קנס. העיקרון דומה לזה של פליק, שימוש בזמן ככלי סמכות, רק שהאמצעים שונים.

הפורשה מאחורי האוטובוס של אראגונס

דני דה קרוז קרבאליו, כישרון מבטיח באתלטיקו, איחר למחנה אימונים ולואיס אראגונס אילץ אותו לנהוג בפורשה שלו ממדריד לבדחוס, מאחורי אוטובוס הקבוצה. עונש שקט וסמלי שהמחיש את ההתנגשות בין כישרון למשמעת.

אסור לשיר במקלחת

יש מאמנים שהפכו את המשמעת ליצירתית במיוחד. יוליאן נגלסמן הנהיג "רולטת עונשים" בלייפציג. רוי קין ביטל אימון והעניש את כל הסגל בריצות עד שהאשם הודה. ארסן ונגר אסר על תזונה לקויה, ופאולו די קאניו אסר קרח במשקאות ושירה במקלחת. אצל מרסלו ביילסה השחקנים אף נדרשו לאסוף אשפה בעצמם.

רוי קין (רויטרס)רוי קין (רויטרס)

גווארדיולה, המשקל וקונטה בלי קטשופ

פפ גווארדיולה שוקל את שחקניו גם בחג המולד ומונע נסיעה משחקנים שסובלים מעודף משקל. אנטוניו קונטה אסר קטשופ ומיונז והדיח מי שעבר את אחוזי השומן המותרים. לעיתים גם ניצחון לא מזכה ביום חופש. הגוף שייך לפרויקט.

לכל מועדון המחיר שלו

בריאל מדריד נחשף קוד קנסות של 250 אירו על 5 דקות איחור ועד 3,000 על היעדרות. בצ'לסי של פרנק למפארד הקנסות הגיעו ל-20,000 ליש"ט. סטיבן ג'רארד העניש גם על רשלנות יומיומית כמו צלחת מלוכלכת. אצל חוסה בורדלאס בחטאפה הקנס נגבה לפי דקה והכסף נכנס לקופה קבוצתית.

בנבחרת זה קליל יותר

במחנה יורו 2024 סיפר אלברו מוראטה על קנס של 1,000 אירו על איחור לשיחה ועוד 100 לכל דקה נוספת. שם הכסף נכנס לקרן משותפת והאווירה קלילה יותר.

אלברו מוראטה (IMAGO)אלברו מוראטה (IMAGO)

כשהשעון נהיה רציני באמת

ביוני 2025 נקנסה מנצ'סטר סיטי ביותר ממיליון ליש"ט על איחורים לשריקות פתיחה בפרמייר ליג. כאן כבר לא מדובר במשמעת פנימית אלא בזכויות שידור וכספים גלובליים. הזמן הוא נכס כלכלי.

כשפדרי מדבר על קנס של 40,000 אירו על 10 דקות איחור, הוא מתאר מציאות שבה השעון הוא סעיף חוזי. להגיע בזמן איננו נימוס, אלא התחייבות. וכל מועדון קובע את המחיר שלו.

