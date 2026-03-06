יום שישי, 06.03.2026 שעה 22:40
ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5719-5324פאריס סן-ז'רמן1
5321-4524לאנס2
4526-3924ליון3
4333-5124מארסיי4
4031-3724ליל5
4035-3824ראן6
3736-4024מונאקו7
3531-4024שטרסבורג8
3334-3224ברסט9
3338-3424לוריין10
3128-3324טולוז11
2930-2224אנז'ה12
2630-2024לה האבר13
2640-2824פ.צ. פאריס14
2444-3024ניס15
1835-1924אוקזר16
1741-2224נאנט17
1353-2224מץ18

החלטה נכונה? לואיס אנריקה לא הטעה את דרו

קיים את ההבטחה: מאמן פ.ס.ז' נותן לאחרונה לקשר הרכש מברצלונה יותר קרדיט, והוא עבר במשחק האחרון את כמות הדקות שקיבל עד כה העונה בקבוצתו לשעבר

|
דרו (IMAGO)
דרו (IMAGO)

חלון ההעברות של החורף סיפק אחת ההפתעות הגדולות עם עזיבתו של דרו פרננדס את ברצלונה. העסקה, שנסגרה בתוך ימים ספורים, הסתיימה בחתימתו של השחקן בפאריס סן ז'רמן, ששילמה כ-8 מיליון אירו, למרות שסעיף השחרור שלו עמד על 6 מיליון.

בברצלונה הוא נהנה מאמונו של האנזי פליק, שהביע אכזבה מעזיבתו. "יש שחקנים בני 17 או 18, אבל יש אנשים סביבם שמקבלים החלטות", אמר המאמן לפני עזיבת השחקן. עם זאת, לאחר שהעסקה הושלמה, המאמן הגרמני אימץ טון מפויס יותר: "אני לא רוצה לומר דבר בנושא. אני אוהב את דרו, אבל ברור שאני מאוכזב. גם הוא יודע את זה, אבל אני אוהב אותו".

האמת היא שהפרידה של דרו מברצלונה נבעה בעיקר מהתחושה שלא יצליח להתבסס בקבוצה הראשונה. במהלך החודשים בסגל, הקשר ההתקפי עבר מתחושת פריבילגיה בשל האמון שקיבל מהאנזי פליק להבנה שהזדמנויותיו לבלוט במדי הבלאוגרנה יהיו מועטות בשל מחסור בדקות משחק.

פליק ודרו (IMAGO)פליק ודרו (IMAGO)

למעשה, אחד הגורמים המרכזיים ששכנעו את הקשר לחתום בפ.ס.ז’ היה הפרויקט הספורטיבי שהציג לו לואיס אנריקה, שהציע לו יותר הזדמנויות להציג את מלוא כישרונו במדי אלופת צרפת. וכעת, לאחר תקופה בפאריס, ניתן לקבוע כי המאמן לא הטעה את דרו בשום צורה.

דרו פתח שוב בהרכב בשבת בניצחון על לה האבר. שחקן ברצלונה לשעבר השלים משחק ברמה גבוהה ואף כמעט כבש את שער הבכורה שלו במדים החדשים, אך שערו נפסל על ידי מערכת הווידאו בשל נבדל מילימטרי מוקדם של אשרף חכימי.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, לואיס אנריקה התייחס בחיוב להשפעתו של דרו על כר הדשא: "אנחנו בתקופה שבה אין לנו קשרים. אנחנו שמחים שדרו כאן. יש לו איכויות שונות, הוא מסוג השחקנים שמאמנים אוהבים, במיוחד בגלל הקשר שלו עם שאר השחקנים". המאמן הוסיף לגבי גילו הצעיר: "אבל הוא בן 18, זה נורמלי שיהיו קשיים, במיוחד בליגה הצרפתית, שהיא מאוד פיזית. כשאתה מגיע, אתה מבין שזו אינה קלה. אבל הוא עושה דברים מעניינים".

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

עם 61 הדקות ששיחק במשחק האחרון בליגה, דרו כבר עבר את רף 161 הדקות במדי פאריס סן ז'רמן בתוך שבועות ספורים, ובכך עקף את 158 הדקות ששיחק ב-6 חודשים במדי ברצלונה. ברור שהמצבים וההקשרים של שני המועדונים שונים, אך לואיס אנריקה מוכיח שלא טעה לגבי דרו וכי ההבטחה שנתן לשחקן הייתה אמיתית לחלוטין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
