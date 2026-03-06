החלטה נכונה? לואיס אנריקה לא הטעה את דרו

חלון ההעברות של החורף סיפק אחת ההפתעות הגדולות עם עזיבתו של דרו פרננדס את ברצלונה. העסקה, שנסגרה בתוך ימים ספורים, הסתיימה בחתימתו של השחקן בפאריס סן ז'רמן, ששילמה כ-8 מיליון אירו, למרות שסעיף השחרור שלו עמד על 6 מיליון.

בברצלונה הוא נהנה מאמונו של האנזי פליק, שהביע אכזבה מעזיבתו. "יש שחקנים בני 17 או 18, אבל יש אנשים סביבם שמקבלים החלטות", אמר המאמן לפני עזיבת השחקן. עם זאת, לאחר שהעסקה הושלמה, המאמן הגרמני אימץ טון מפויס יותר: "אני לא רוצה לומר דבר בנושא. אני אוהב את דרו, אבל ברור שאני מאוכזב. גם הוא יודע את זה, אבל אני אוהב אותו".

האמת היא שהפרידה של דרו מברצלונה נבעה בעיקר מהתחושה שלא יצליח להתבסס בקבוצה הראשונה. במהלך החודשים בסגל, הקשר ההתקפי עבר מתחושת פריבילגיה בשל האמון שקיבל מהאנזי פליק להבנה שהזדמנויותיו לבלוט במדי הבלאוגרנה יהיו מועטות בשל מחסור בדקות משחק.

פליק ודרו (IMAGO)

למעשה, אחד הגורמים המרכזיים ששכנעו את הקשר לחתום בפ.ס.ז’ היה הפרויקט הספורטיבי שהציג לו לואיס אנריקה, שהציע לו יותר הזדמנויות להציג את מלוא כישרונו במדי אלופת צרפת. וכעת, לאחר תקופה בפאריס, ניתן לקבוע כי המאמן לא הטעה את דרו בשום צורה.

דרו פתח שוב בהרכב בשבת בניצחון על לה האבר. שחקן ברצלונה לשעבר השלים משחק ברמה גבוהה ואף כמעט כבש את שער הבכורה שלו במדים החדשים, אך שערו נפסל על ידי מערכת הווידאו בשל נבדל מילימטרי מוקדם של אשרף חכימי.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, לואיס אנריקה התייחס בחיוב להשפעתו של דרו על כר הדשא: "אנחנו בתקופה שבה אין לנו קשרים. אנחנו שמחים שדרו כאן. יש לו איכויות שונות, הוא מסוג השחקנים שמאמנים אוהבים, במיוחד בגלל הקשר שלו עם שאר השחקנים". המאמן הוסיף לגבי גילו הצעיר: "אבל הוא בן 18, זה נורמלי שיהיו קשיים, במיוחד בליגה הצרפתית, שהיא מאוד פיזית. כשאתה מגיע, אתה מבין שזו אינה קלה. אבל הוא עושה דברים מעניינים".

לואיס אנריקה (IMAGO)

עם 61 הדקות ששיחק במשחק האחרון בליגה, דרו כבר עבר את רף 161 הדקות במדי פאריס סן ז'רמן בתוך שבועות ספורים, ובכך עקף את 158 הדקות ששיחק ב-6 חודשים במדי ברצלונה. ברור שהמצבים וההקשרים של שני המועדונים שונים, אך לואיס אנריקה מוכיח שלא טעה לגבי דרו וכי ההבטחה שנתן לשחקן הייתה אמיתית לחלוטין.