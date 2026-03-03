יום שלישי, 03.03.2026 שעה 14:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה מוציאה את ששת הזרים לאילת

בעקבות המצב המלחמתי, האדומים מהכרמל החלטו לדאוג להסעה לעיר הדרומית עבור סאנה גומס, אלטונשווילי, קריצ'אק, ז'ופאריץ', רדולוביץ' וגם רג'יס אנדו

|
שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

בעקבות חוסר השקט שיש באזור לנוכח המלחמה, הפועל חיפה החליטה להוציא את ששת הזרים שלה החל ממחר (רביעי) למלון באילת עד סוף שבוע. בהפועל חיפה ממתינים להתפתחויות בכל מה שנוגע להמשך הפעילות. המועדון דואג להם גם להסעה לאילת.

רשימת  ששת הזרים כוללת גם את רג'יס אנדו שסיים את העונה, אבל מתעקש כרגע שלא להגיע להסדר כספי עם המועדון שהציע לשחקן פיצוי של שלוש משכורות - דבר שהשחקן לא מסכים אליו, מה שמשאיר אותו בארץ.

בכל מקרה בהפועל חיפה החליטו שהם לא מפקירים את אנדו וגם הוא ייצא לאילת יחד עם זרים נוספים כמו סאנה גומס, סנדרו אלטונשווילי, איוון קריצ'אק, דאריו ז’ופאריץ’ ואנדרייה רדולוביץ’, שחלקם ייצאו עם המשפחות.

