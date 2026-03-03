הפועל חיפה מוציאה את ששת הזרים לאילת

בעקבות חוסר השקט שיש באזור לנוכח המלחמה, הפועל חיפה החליטה להוציא את ששת הזרים שלה החל ממחר (רביעי) למלון באילת עד סוף שבוע. בהפועל חיפה ממתינים להתפתחויות בכל מה שנוגע להמשך הפעילות. המועדון דואג להם גם להסעה לאילת.

רשימת ששת הזרים כוללת גם את רג'יס אנדו שסיים את העונה, אבל מתעקש כרגע שלא להגיע להסדר כספי עם המועדון שהציע לשחקן פיצוי של שלוש משכורות - דבר שהשחקן לא מסכים אליו, מה שמשאיר אותו בארץ.

בכל מקרה בהפועל חיפה החליטו שהם לא מפקירים את אנדו וגם הוא ייצא לאילת יחד עם זרים נוספים כמו סאנה גומס, סנדרו אלטונשווילי, איוון קריצ'אק, דאריו ז’ופאריץ’ ואנדרייה רדולוביץ’, שחלקם ייצאו עם המשפחות.