ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

הנתון ההרסני שמטיל ספק בהחלטה של ריאל

המספרים מערערים את ההחלטה הדרמטית של הלבנים לפטר את צ'אבי אלונסו: ארבלואה הפסיד אחד מכל 3 משחקים שניהל, ונכנע לקבוצות קטנות יותר ביחס לקודמו

|
ארבלואה ושחקני ריאל (IMAGO)
ארבלואה ושחקני ריאל (IMAGO)

ריאל מדריד רשמה הפסד שני ברציפות בלה ליגה, דבר שמקטין עוד יותר את סיכוייה לזכות בתואר. אחרי שהובילה את הטבלה לאחר המחזור ה-25, היא מוצאת את עצמה כעת בפיגור של 4 נקודות מברצלונה, שניצלה את המעידות של היריבה המושבעת כדי לבסס את מעמדה כפייבוריטית לשמור על האליפות.

אף שנותר עוד דרך ארוכה עד להכרעה, ההפסד האחרון מול חטאפה היה מכאיב במיוחד, בעיקר בשל האופן שבו התרחש. חוסר היכולת של ריאל מדריד לפרוץ את קו ההגנה של חטאפה והשיטה הטקטית של חוסה בורדלאס נטרלו לחלוטין את ויניסיוס ג'וניור.

ברגע שהמערכת שכונתה "שיטת ויניסיוס", זו שהחזיקה את ריאל מדריד בתקופה האחרונה, במיוחד על רקע הבעיות הפיזיות של אמבפה, קרסה, התבוסה בסנטיאגו ברנבאו קיבלה צורה ממשית. התחושה השלילית בחדר ההלבשה כה עמוקה עד שיש מי שכבר השלימו עם כך שרק זכייה בליגת האלופות נותרה על הפרק.

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

לאחר ההפסד הכואב, בסגל מרגישים כי רק המפעל האירופי נותר, כפי שאישרו מקורות לסביבת הקבוצה לחאבייר הרראס בתוכנית "אל לארגוארו". הבעיה היא שהמשימה מורכבת מאוד, הן בשל הכושר הנוכחי והן בשל רמת היריבות באירופה אם וכאשר תגיע לרבע הגמר, וגם זה עדיין לא בטוח.

בשמינית הגמר מחכה מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה, שאמנם אינה אותה מכונה דורסנית של שנים קודמות, אך עדיין מחזיקה בפוטנציאל אדיר ומסוגלת להדיח את ריאל מדריד, כפי שכבר עשתה העונה בשלב הליגה כאשר ניצחה 1:2 בסנטיאגו ברנבאו. לאורך העונה היו הפסדים, אך לאחרונה הם מגיעים בתדירות גבוהה מהמצופה, במיוחד מאז התקבלה בתחילת השנה ההחלטה שנועדה לשנות כיוון, החלפת המאמן. אלא שנראה כי לצעד הזה אין השפעה חיובית, והמספרים מערערים את ההחלטה המרכזית והרגישה ביותר שקיבל המועדון העונה.

השוואות הן תמיד בעייתיות

בתוכנית הרדיו "אל לארגוארו" ניתחו את מצבה של ריאל מדריד לאחר ההפסד לחטאפה ואת ביצועיה הכלליים. שם עלתה סטטיסטיקה חדה במיוחד, כזו שמביכה לא מעט גורמים, ובעיקר את מי שסברו שהבעיה המרכזית היא בעמדת המאמן. מאנו קרניו הדגיש כי השוואת התוצאות בין צ'אבי אלונסו לאלברו ארבלואה אינה מחמיאה למאמן הנוכחי. לארבלואה יש אמנם הפסד אחד פחות, אך בפחות מחצי מכמות המשחקים.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

מאוגוסט ועד ינואר, תחת צ'אבי אלונסו, הפסידה הקבוצה 5 מתוך 28 משחקים, שיעור הפסדים של 17.86%. אם כוללים גם את גביע העולם למועדונים, מדובר ב-6 הפסדים מתוך 34 משחקים, 17.64%. ארבלואה, מנגד, הפסיד 4 פעמים ב-12 משחקים בלבד, שיעור של 33.33%, כלומר הפסד אחד מכל 3 משחקים. מדובר בנתון חריג והרסני עבור מועדון שאינו רגיל להפסיד בתדירות כה גבוהה ובפרק זמן כה קצר. יתרה מכך, כאשר משווים את זהות היריבות, המשמעות מתחדדת עוד יותר.

ריאל מדריד של צ'אבי אלונסו הפסידה לאתלטיקו מדריד, ליברפול, סלטה ויגו, מנצ'סטר סיטי וברצלונה, וגם לפאריס סן ז'רמן בגביע העולם למועדונים, כולן קבוצות שמשחקות במפעלים אירופיים וברובן בעלות מעמד עולמי. לעומת זאת, תחת ארבלואה ההפסדים הגיעו מול יריבות צנועות יותר, אלבסטה, בנפיקה, אוססונה וחטאפה.

מאז 12 בינואר, היום שבו הוכרז רשמית על חילופי המאמנים, ההחלטה המרכזית ביותר של המועדון העונה לאחר המאמץ להביא את צ'אבי אלונסו מבאייר לברקוזן ולבנות פרויקט ארוך טווח, הכיוון החדש עדיין לא הוכיח את עצמו. יש מי שכבר מדברים על עונה אבודה, במרץ. אך ההיסטוריה מלמדת שלמחוק את ריאל מדריד בשלב כה מוקדם הוא צעד נועז מאוד, בלשון המעטה.

