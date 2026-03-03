“להכריז על סיום העונה אם לא נחזור תוך 21 יום"

מכתב פנייה רשמי הועבר להנהלת ההתאחדות לכדורגל בישראל, באמצעות עו”ד אמיר כהן, בשם קבוצות הליגות החובבניות, בדרישה לקבל החלטה עקרונית ומיידית באשר לגורל עונת המשחקים 2025/26 בליגות א’ עד ג’. זאת, על רקע השבתת הפעילות הספורטיבית מאז 28 בפברואר בעקבות מבצע “שאגת הארי” והנחיות פיקוד העורף.

את המכתב הגיש עו”ד אמיר כהן בשם מספר קבוצות מהליגות החובבניות, הטוענות כי חוסר הוודאות הנוכחי מסכן הן את בריאות השחקנים והן את יציבות המועדונים. לדבריו, הליגות נעצרו בנקודת זמן קריטית, הישורת האחרונה של העונה, וככל שהמגבלות הביטחוניות יימשכו תקופה משמעותית, לא ניתן יהיה לחדש את הפעילות באופן סביר ובטוח.

במכתב נטען כי שחקני הליגות החובבניות, בניגוד לשחקנים מקצוענים, אינם נהנים ממעטפת רפואית ושיקומית צמודה. השבתה כפויה של למעלה מ-21 יום ללא אימונים סדירים ובתנאי מגרש תקינים גורמת לירידה חדה בכושר הגופני, כך נטען, ומעלה באופן משמעותי את הסיכון לפציעות עם החזרה לפעילות.

הליגות החובבניות בדרך להשבתה? (לילך וויס-רוזנברג)

דחיסת משחקים = עומס ופציעות מרובות

עוד מצוין כי מחקרים שבוצעו לאחר פגרות כפויות, כדוגמת תקופת הקורונה בשנת 2020, הצביעו על עלייה של למעלה מ-25% בפציעות שריר, בעיקר במפשעה ובהמסטרינג, וכן עלייה מדאיגה בפציעות רצועה צולבת. לטענת הפונים, ניסיון “לדחוס” את יתרת המשחקים בפרק זמן קצר כדי לסיים את העונה ייצור עומס פיזיולוגי שהשחקן החובבן אינו ערוך לו, ויוביל לגל פציעות.

מעבר להיבט הרפואי, נטען גם להשלכות משפטיות. הוראה על חזרה לפעילות תחרותית ללא תקופת הכנה הולמת עלולה, לטענת הכותבים, לחשוף את ההתאחדות ואת המועדונים לתביעות נזיקין בגין רשלנות והפרת חובת הזהירות כלפי השחקנים. במכתב מודגש כי עבור שחקני ליגות א’-ג’ פציעה קשה אינה רק “סוף קריירה ספורטיבית”, אלא פגיעה ממשית בכושר ובחיים האזרחיים.

גם הפן הכלכלי זוכה להתייחסות נרחבת. הקבוצות החובבניות מתבססות ברובן על הקצבות ציבוריות וספונסרים מקומיים, שנפגעו לטענתן מהמצב הביטחוני. המשך קיום הליגה בלוחות זמנים דחוסים, ייתכן שללא קהל, מהווה לטענתן נטל כלכלי כבד שמועדונים רבים אינם יכולים לשאת.

כדורים (יונתן גינזבורג)

שלום השחקנים עדיף על סיום העונה בכל מחיר

במכתב מזכיר הפונה תקדימים מהעבר: במשבר הקורונה באפריל 2020 החליטה ההתאחדות להפסיק את הליגות החובבניות, להעלות את הקבוצות מהמקום הראשון ולהקפיא את היורדות. גם בתקופות חירום נוספות, כך נטען, גילתה ההתאחדות גמישות תקנונית והעדיפה את שלום השחקנים ויציבות המועדונים על פני סיום העונה בכל מחיר.

לפיכך, הדרישה המרכזית היא לקבוע כבר עתה כי אם מבצע “שאגת הארי” והנחיות פיקוד העורף יימשכו מעל 21 יום, תוכרז עונת 2025/26 בליגות א’-ג’ כעונה שהסתיימה. בנוסף מתבקשת קביעה כי הדירוג הנוכחי בטבלה יקבע את העולות (בדומה למתווה 2020), תוקפאנה היורדות, וייקבע מנגנון להגדלת הליגות בעונה הבאה בצירוף הקלות רגולטוריות וכלכליות.

“ההתאחדות נדרשת לגלות אחריות ציבורית ולא להמתין לקריסת מועדונים או לפציעות מיותרות של ספורטאים”, נכתב לסיכום, בידי עו”ד אמיר כהן, ב”כ המועדונים אותם מייצג מהליגות החובבניות. כעת נותר לראות כיצד תגיב הנהלת ההתאחדות, והאם תאמץ קו זהיר ומקדים, או שתמתין להתפתחויות בשטח בטרם תקבל הכרעה דרמטית לגבי גורל העונה.