"מתיחות סביב פרשת ריאל מדריד - שלוטרבק"

דורטמונד ניצבת בפני ימים מכריעים לאחר ההפסד 3:2 לבאיירן מינכן בקלאסיקר וההתרחקות מהאליפות, אך המוקד בגרמניה אינו על הבונדסליגה אלא על עתידו של ניקו שלוטרבק, שזוכה למעקב מקרוב על ידי ריאל מדריד.

העניין של המועדון הספרדי הגביר את החששות בסיגנל אידונה פארק והאיץ את מאמצי הצהובים, שרואים בבלם נבחרת גרמניה דמות מפתח בדור הבא שלהם. על פי ‘בילד’, עתידו יוכרע בפגישה מכרעת קרובה.

לפי העיתון, דורטמונד תקיים פגישה אחרונה עם שלוטרבק לפני אמצע מרץ, בהשתתפות כמעט כל הנהלת המועדון. המטרה תהיה להעביר לו באופן ישיר את חשיבותו בפרויקט הספורטיבי ולשכנע אותו להאריך את חוזהו מעבר ל-2027.

שלוטרבק (IMAGO)

ההכרעה: לפני אפריל

האסטרטגיה שגיבשה הנהלת דורטמונד מתמקדת פחות בטיעונים כספיים ויותר בחיזוק החיבור הרגשי שלו ובמעמדו כמנהיג בסיגנל אידונה פארק. ללא קשר לשאלה אם השחקן יחליט להישאר או לעזוב, קיימת הסכמה בדורטמונד כי עתידו חייב להיות מוכרע לפני אפריל.

למרות הרעש סביב ההתעניינות של ריאל מדריד, ב‘בילד’ מדגישים כי עדיין אין הצעה רשמית ואף לא מגע ישיר בין הצדדים. במערב גרמניה מפרשים זאת כסיבה לאופטימיות, אם הבלם כבר היה מגיע להסכם עם המועדון ממדריד, ספק אם היה היגיון בארגון פגישה אחרונה כדי לסגור את חידוש חוזהו ולהבטיח את המשך דרכו במועדון.