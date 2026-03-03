יום שלישי, 03.03.2026 שעה 14:42
ספורט אחר  >> מרוצי סוסים

הנבחרת בקפיצות ראווה סיימה 7 בפלורידה

סוסים: הנבחרת סיימה לפני אחרונה בתחרות גביע האומות אחרי ששלושה צמדים השתתפו בתחרות הקבוצתית. בתחרות האישית שולמן סיימה שנייה, יהלי קז 24

|
יהלי קז והסוס קראנצ’י (לילי פוראדו)
יהלי קז והסוס קראנצ’י (לילי פוראדו)

עונת רכיבת הסוסים החדשה יצאה לדרך - ונבחרת ישראל בקפיצות ראווה סיימה במקום השביעי מתוך שמונה נבחרות בתחרות גביע האומות שנערכה אמש (שני) בוולינגטון, פלורידה.

שלושה צמדים ישראלים השתתפו בתחרות הקבוצתית, לאחר שסי פיר 2 של איזבלה רוסקוף נפצע לפני המקצה והצמד פרש. אילן פרדר ואזרקה דה בלהם פתחו עם 10 נקודות חובה, ונסה הוד (וינס וי.די. טויופהובה זי) הבריקה עם נקודת זמן אחת. יהלי קז ואובורא'ס קראנצ'י נאט, בהופעת הבכורה בנבחרת, סיימו עם 16 נקודות חובה (הפלות וזמן).

בתחרות האישית, סידני שולמן ניצחה בשני מקצים וסיימה שנייה בגרנד פרי 1.50 מטר. יהלי קז סיים במקום ה-24 בגרנד פרי 1.55 מטר.

