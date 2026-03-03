הנבחרת בקפיצות ראווה סיימה 7 בפלורידה

עונת רכיבת הסוסים החדשה יצאה לדרך - ונבחרת ישראל בקפיצות ראווה סיימה במקום השביעי מתוך שמונה נבחרות בתחרות גביע האומות שנערכה אמש (שני) בוולינגטון, פלורידה.

שלושה צמדים ישראלים השתתפו בתחרות הקבוצתית, לאחר שסי פיר 2 של איזבלה רוסקוף נפצע לפני המקצה והצמד פרש. אילן פרדר ואזרקה דה בלהם פתחו עם 10 נקודות חובה, ונסה הוד (וינס וי.די. טויופהובה זי) הבריקה עם נקודת זמן אחת. יהלי קז ואובורא'ס קראנצ'י נאט, בהופעת הבכורה בנבחרת, סיימו עם 16 נקודות חובה (הפלות וזמן).

בתחרות האישית, סידני שולמן ניצחה בשני מקצים וסיימה שנייה בגרנד פרי 1.50 מטר. יהלי קז סיים במקום ה-24 בגרנד פרי 1.55 מטר.