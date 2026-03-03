"תביעת השתקה מובהקת, לא היה בכוונתו למכור"

אלי טביב הגיש לבית משפט השלום בתל אביב את כתב ההגנה בתביעת לשון הרע שהגיש נגדו בעלי מכבי נתניה לשעבר, אייל סגל. כזכור, סגל תבע את טביב בסכום של 500,000 ש"ח בעקבות התבטאויות של האחרון בתוכניות רדיו וטלוויזיה, בהן ייחס לסגל התנהלות לא תקינה במסגרת המשא ומתן למכירת המועדון וכינה את טביב "גזען" ו"נוכל".

בכתב ההגנה, שהוגש באמצעות עורכי הדין שי אליאס וליאור דוידסון, דוחה טביב את כל טענותיו של סגל ומבקש לסלק את התביעה על הסף. לטענת טביב, מדובר ב"תביעת השתקה מובהקת" שנועדה להלך אימים על הנתבע ולמנוע ביקורת ציבורית לגיטימית על התנהלותו של סגל כדמות ציבורית בכדורגל הישראלי.

"שימוש לרעה בנתבע כקונה פוטנציאלי"

במרכז כתב ההגנה עומדת הטענה כי סגל כלל לא התכוון למכור את המועדון לטביב, למרות מצג הפוך שהציג בתקשורת. "התובע עושה שימוש סלקטיבי בציטוטים, מוציא דברים מהקשרם ונמנע מהצגת תמונה מלאה", נכתב בכתב ההגנה. טביב טוען כי למרות שהסכים לכל התנאים המסחריים שהציב סגל בפגישתם, כולל תשלום של שני מיליון ש"ח וחלוקת רווחים עתידית על שחקנים, סגל החל ב"מריחה" וסיכול של העסקה.

אלי טביב (אחמד מוררה)

לפי כתב ההגנה: "התנהלות זו יצרה תחושה בקרב הנתבע כי התובע לא מעוניין להתקדם בהליך, וכי הוא עושה שימוש לרעה בנתבע, בהציגו אותו כקונה פוטנציאלי למועדון, על מנת להסיר מעליו לחצים פומביים למכירת המועדון, ולא מתוך כוונה לבצע מולו עסקה".

ביקורת לגיטימית בשפת הספורט

טביב מתייחס בכתב ההגנה לביטויים החריפים שייחס לו סגל בתביעה, כגון "גזען", "נוכל" ו"רמאי". הנתבע מבהיר כי הדברים נאמרו בשידורים חיים ובסגנון רדיופוני-טלוויזיוני, המאופיין בשפה צבעונית ובוטה, וכי המאזין הסביר מבין שמדובר בהבעת דעה סובייקטיבית ולא בקביעת עובדות פליליות.

"לשון חריפה או בוטה אינה הופכת דעה לעובדה", נטען בכתב ההגנה. "ביטויי גנאי בתוכנית ספורט לא נתפסים אצל הציבור הרחב אלא כביטוי התרשמותי על התנהלות הנתפסת כלא הוגנת במו"מ. מדובר בשפת רחוב של ביקורת, ולא בקביעה פלילית המצביעה על אירוע קונקרטי של מרמה". לגבי טענת הגזענות, טוען טביב כי הדברים הובאו כתיאור של מסרים שהועברו לו על ידי מקורבי סגל, לפיהם העסקה לא תצא לפועל עקב מוצאו של טביב.

אייל סגל (ראובן שוורץ)

טענה לניהול מו"מ בחוסר תום לב

פרק נרחב בכתב ההגנה מוקדש להתנהלותו העסקית של אייל סגל. טביב טוען כי סגל פעל בחוסר תום לב בניהול המשא ומתן, בניגוד לחוק החוזים. לטענתו, סגל הציג אותו בתקשורת כמועמד ראוי ואף החמיא לו, בזמן שבפועל מנע התקדמות לחתימה ומכר את המועדון לחברת השקעות אמריקאית מבלי לעדכנו.

"התובע מושך עצמו מזה שנים למרכז שיח ציבורי-תקשורתי סוער, ולכן חלה בעניינו רמת סובלנות גבוהה יותר לביקורת ציבורית", נכתב. טביב אף מציין כי סגל עצמו פגע בשמו הטוב של טביב כאשר הציג אותו תחילה כראוי ולאחר מכן יצר מצג כאילו הנתבע אינו רציני.

סכום תביעה מופרז ללא הוכחת נזק

טביב תוקף את הסכום הכספי של התביעה (חצי מיליון ש"ח) וטוען כי מדובר בניסיון להתעשרות שלא כדין. "לא הונחה ולו ראשית ראיה לגרימת נזק, ממוני או שלא ממוני, לתובע. מדובר בניסיון פסול לעשות שימוש בהליך המשפטי כאמצעי לחץ".

לסיכום, מתבקש בית המשפט לדחות את התביעה ולחייב את סגל בהוצאות משפט לדוגמה. טביב אף מציין כי הוא שומר לעצמו את הזכות להגיש תביעה שכנגד בגין הנזקים שנגרמו לו מהתנהלות סגל, שגרמה לו, בין היתר, לוותר על אפשרויות מקבילות לרכישת מועדוני כדורגל אחרים באותה תקופה.

כזכור, לא מזמן במסגרת תוכנית 'שיחת היום' של ONE, טביב טען כי הוא מתכוון להגיש בקרוב תביעה נגדית נגד סגל.