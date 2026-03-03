המיקום של כולם והלו"ז: תמונת מצב בחולון

המלחמה באיראן הביאה את ליגת העל בכדורסל, כמו שאר ענפי הספורט, לכדי עצירה מוחלטת. הקבוצות שמשתתפות באירופה עזבו את הארץ, חלקן מבעוד מועד, אחרות עזבו תחילה דרך מעברי הגבול והמריאו מירדן או מאזורים כאלו ואחרים.

מבחינתה של הפועל חולון, תחילה חלק משחקניה היו בקפריסין לטובת חלון הנבחרות והם עדיין נמצאים שם כאשר הם לא יכולים לחזור. בכל הנוגע לשאר השחקנים של הקבוצה הם כבר עזבו במספר פעימות. שחקני חולוניה שנמצאים עדיין עם הנבחרת הם נתנאל ארצי ועידן זלמנסון.

ג'ורדן מקריי ואקסבייר מנפורד היו אמורים לחזור לישראל, אך תחילה הגיעו לאתונה וכעת הם נמצאים בארצות הברית. חשוב לזכור שבעקבות חלון הנבחרות מספר לא מבוטל של שחקנים שוחררו לחופשה על ידי קבוצותיהם. דארין גרין ג'וניור שתחילה נשאר בארץ הצטרף לדמיון רוסר ואדאמה סאנוגו והשלושה נמצאים כרגע בירדן כאשר הם אמורים לעזוב אותה בקרוב בטיסה.

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

מיקום המאמן והמשחק הבא

מאמן הקבוצה פרדראג קרוניץ’ נשאר בארץ. השאלה הבאה אשר נוגעת לסגולים צהובים עוסקת בסוגיה האירופית, כלומר בליגת האלופות של פיב"א, כאשר במפעל נותרו להפועל חולון עוד שני משחקים שהם לפרוטוקול בלבד מאחר והקבוצה איבדה סיכוי להעפיל לשלב הבא.

נכון לעכשיו באתר של פיב"א המשחק נגד גלאטסראיי מופיע כרגיל ומתוכנן להיות משוחק ביום שלישי הבא בשעה 18:30 בסמוקוב, דבר שיצטרכו לפתור במועדון מול פיב"א.