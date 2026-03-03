אקס יונייטד שתקוע בדובאי חשף: מסתתר במרתף

בימים האחרונים דובאי נמצאת תחת מתקפה מצד איראן, מה שהותיר מספר ידוענים שעברו להתגורר במקום חוששים ואינם בטוחים מה צופן העתיד. ריו פרדיננד שבר שתיקה בנוגע ל”סגר” וסיפק הצצה לחיים באזור תוך שתיאר כיצד הוא ומשפחתו מסתתרים במרתף ביתם.

אגדת מנצ'סטר יונייטד, ריו פרדיננד, בן 47, יחד עם אשתו קייט, העבירו את חייהם לאיחוד האמירויות באוגוסט בשנה שעברה, יחד עם ילדיהם שיי, בת השנתיים, קרי, בן החמש, וכן בתו הבכורה של ריו, טיה, שבגיל 14.

"היה לי שבוע שונה, אני לא אשקר, קודם כול, אני במצב מצוין הבוקר כי כל המשפחה עשתה אימון יחד. קצת כמו בתקופת הקורונה, כל המשפחה עושה דברים שבדרך כלל לא היינו עושים יחד, זה מפחיד כששומעים טילים, מטוסים ומטוסי קרב, אני לא יודע בדיוק מה זה, שעוברים מעלינו, ושומעים פיצוצים גדולים, ואין לנו מושג מה בדיוק קורה כי אנחנו לא יודעים את הפרטים”.

ריו פרדיננד וז'וזה מוריניו (רויטרס)

בלם העבר המשיך: "צריך להסביר לילדים מה זה ולעזור להם לעבור את הרגע הזה, וזה חשוב במיוחד כאבא בבית. אתה רוצה להישאר רגוע ולשמור שכולם יישארו רגועים ככל האפשר, אני חייב להיות כנה, חברים, זו הייתה סיטואציה קצת מפחידה, אבל באופן מוזר בו זמנית הרגשתי מאוד בטוח ושדואגים לי. האולפן שלי הפך לבונקר שלי, בלילה הראשון שבו התחיל כל הרעש הומלץ לנו לרדת למרתף, וישנו כאן עם שמיכות וכדומה. אנחנו מנצלים את החלל בצורה חכמה."