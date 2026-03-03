יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:58
ליגה אנגלית 25-26
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

אקס יונייטד שתקוע בדובאי חשף: מסתתר במרתף

ריו פרדיננד, שעבר עם משפחתו לגור באיחוד האמירויות, שבר שתיקה בנוגע למצב במדינה, ותיאר כיצד הם מתמודדים עם המצב: "אין לנו מושג מה בדיוק קורה"

|
ריו פרדיננד (רויטרס)
ריו פרדיננד (רויטרס)

בימים האחרונים דובאי נמצאת תחת מתקפה מצד איראן, מה שהותיר מספר ידוענים שעברו להתגורר במקום חוששים ואינם בטוחים מה צופן העתיד. ריו פרדיננד שבר שתיקה בנוגע ל”סגר” וסיפק הצצה לחיים באזור תוך שתיאר כיצד הוא ומשפחתו מסתתרים במרתף ביתם.

אגדת מנצ'סטר יונייטד, ריו פרדיננד, בן 47, יחד עם אשתו קייט, העבירו את חייהם לאיחוד האמירויות באוגוסט בשנה שעברה, יחד עם ילדיהם שיי, בת השנתיים, קרי, בן החמש, וכן בתו הבכורה של ריו, טיה, שבגיל 14.

"היה לי שבוע שונה, אני לא אשקר, קודם כול, אני במצב מצוין הבוקר כי כל המשפחה עשתה אימון יחד. קצת כמו בתקופת הקורונה, כל המשפחה עושה דברים שבדרך כלל לא היינו עושים יחד, זה מפחיד כששומעים טילים, מטוסים ומטוסי קרב, אני לא יודע בדיוק מה זה, שעוברים מעלינו, ושומעים פיצוצים גדולים, ואין לנו מושג מה בדיוק קורה כי אנחנו לא יודעים את הפרטים”.

ריו פרדיננד וזריו פרדיננד וז'וזה מוריניו (רויטרס)

בלם העבר המשיך: "צריך להסביר לילדים מה זה ולעזור להם לעבור את הרגע הזה, וזה חשוב במיוחד כאבא בבית. אתה רוצה להישאר רגוע ולשמור שכולם יישארו רגועים ככל האפשר, אני חייב להיות כנה, חברים, זו הייתה סיטואציה קצת מפחידה, אבל באופן מוזר בו זמנית הרגשתי מאוד בטוח ושדואגים לי. האולפן שלי הפך לבונקר שלי, בלילה הראשון שבו התחיל כל הרעש הומלץ לנו לרדת למרתף, וישנו כאן עם שמיכות וכדומה. אנחנו מנצלים את החלל בצורה חכמה."

הוספת תגובה



טוען תגובות...
