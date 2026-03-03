יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:32
כדורגל עולמי

שחקניות נבחרת איראן לא שרו את ההמנון הלאומי

לפני משחק נגד אוסטרליה ההמנון האיראני התנגן כמיטב המסורת, רק שבאקט נגד המשטר שחקניות הנבחרת בחרו לעמוד בדממה. המאמנת לא רצתה לדבר על המצב

|
שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)
שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)

נבחרת הנשים של איראן בחרה שלא לזמר את ההמנון הלאומי שלה לפני המשחק מול דרום קוריאה במסגרת גביע אסיה, אמש (שני) באוסטרליה. השחקניות עמדו בשורה בשקט, בעוד מאמנת הנבחרת, מרזיה ג’אפארי, נראתה מחייכת מהצד.

ג’אפארי סירבה להגיב בנוגע למתקפות הצבאיות באיראן או למותו של מנהיג המדינה, עלי חמינאי, ואמרה כי הנבחרת חייבת להתרכז בטורניר. קהל קטן של אוהדי איראן צעק והניף דגלים אדום-לבן-ירוק, כולל דגלי טרום המהפכה האיסלאמית.

דרום קוריאה ניצחה 0:3 משערים של צ’וי יו-רי, קים היא-רי וקו יו-ג’ין. ג’אפארי תיארה את המשחק כ”מאתגר" מול סגנית האלופה מ-2022, והוסיפה: "בסך הכל זה היה משחק טוב. דרום קוריאה שיחקה מצוין ואני מברכת אותם. אני מקווה שנוכל להתאושש לקראת המשחק הבא”.

באוסטרליה ניסו לעודד

חלוצת נבחרת אוסטרליה, איימי סייר, שיבחה את השחקניות האיראניות: "הלב שלנו יוצא אליהן ואל משפחותיהן. זה מצב קשה, וזה באמת אמיץ שהן כאן ומשתתפות בטורניר. הן הציגו משחק חזק למרות המצב הפוליטי והקשיים." המשחק הבא של איראן בטורניר ייערך מול אוסטרליה ביום חמישי באותו אצטדיון.

