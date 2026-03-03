יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:31
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6458-691759דטרויט פיסטונס
69%6491-704061בוסטון סלטיקס
64%6676-701661ניו יורק ניקס
60%7138-735462קליבלנד קאבלירס
57%6875-696461טורונטו ראפטורס
54%7034-704861פילדלפיה 76'
53%6537-654557אורלנדו מג'יק
50%7290-727762אטלנטה הוקס
50%6979-721662שארלוט הורנטס
47%7282-736062מיאמי היט
45%6906-665460מילווקי באקס
44%7407-719762שיקגו בולס
27%6922-646760ברוקלין נטס
27%7195-662359וושינגטון וויזארדס
26%7354-682761אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6706-728662אוקלהומה ת'אנדר
72%6471-685558סן אנטוניו ספרס
67%6596-694360יוסטון רוקטס
62%7276-752963דנבר נאגטס
60%7158-737362מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
54%7023-696161לוס אנג'לס לייקרס
53%7060-717762גולדן סטייט ווריורס
49%6526-655359לוס אנג'לס קליפרס
45%7355-717862פורטלנד בלייזרס
38%6969-682360דאלאס מאבריקס
35%7128-694060ממפיס גריזליס
32%7229-691760ניו אורלינס פליקנס
30%7671-724761יוטה ג'אז
24%7499-686162סקרמנטו קינגס

אטלנטה מציגה: הקבוצה הכי מאוזנת בהיסטוריה

ההוקס העונה במאזן 31:31, אבל זה הרבה מעבר: 67:67, 174:174, 210:210, 785:785 ואפילו עד 2,895:2,895 במספרים שחוזרים למעלה מ-50 שנה. הכל בפנים

|
סי ג'יי מקולום (רויטרס)
סי ג'יי מקולום (רויטרס)

לפעמים יש קבוצת שבתחילת עונה שואפות ללכת עד הסוף ולקחת אליפות, יש קבוצות שרוצות להשתחל לפלייאוף, שמעוניינות לפחות בפליי-אין ואפילו לצערנו ב-NBA יש גם קבוצות שמפסידות בכוונה כדי לקבל בחירת דראפט גבוהה בעונה הבאה. ויש גם קבוצות ששואפות לסיים במאזן חיובי, או מאוזן לכל הפחות, וכנראה שעל ההגדרה הזו עונה אטלנטה.

ההוקס כעת במאזן מאוזן בדיוק של 31 ניצחונות ו-31 הפסדים מה ששם אותם במקום התשיעי במזרח, אבל מי שחשב שכאן האיזון נגמר, תחשבו שוב וקבלו את הנתון הבא, שהוא על סף בלתי נתפס. אטלנטה לא רק 31:21 ב-62 המשחיקם האחרונים שלהם, אלא גם 45:45 ב-90 המשחקים האחרונים שלהם ב-NBA.

נגמר כאן? תחשבו שוב. ההוקס גם 67:67 ב-134 המשחקים האחרונים, הם גם 174:174 ב-348 משחקים האחרונים, הם גם 210:210 ב-420 המשחקים האחרונים שלהם, הם אפילו 785:785 ב-1,570 המשחקים האחרונים שלהם. כאן זה כן נגמר? ממש לא.

הולך אחורה מעל 50 שנה

האדומים גם 1,940:1,940 ב-3,880 המשחקים האחרונים שלהם, ויתרה מכך – הם אפילו 2,895:2,895 ב-5,790 המשחקים האחרונים שלהם, נתון מטורף שהולך אחורה למעלה מ-50 שנים. אגב, רק העונה במהלך ה-31:31, ההוקס קלעו 7,278 נקודות, כמה הם קיבלו בצד השני? 7,277. כאמור, הקבוצה הכי מאוזנת בליגה, אולי אי פעם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */