אטלנטה מציגה: הקבוצה הכי מאוזנת בהיסטוריה

לפעמים יש קבוצת שבתחילת עונה שואפות ללכת עד הסוף ולקחת אליפות, יש קבוצות שרוצות להשתחל לפלייאוף, שמעוניינות לפחות בפליי-אין ואפילו לצערנו ב-NBA יש גם קבוצות שמפסידות בכוונה כדי לקבל בחירת דראפט גבוהה בעונה הבאה. ויש גם קבוצות ששואפות לסיים במאזן חיובי, או מאוזן לכל הפחות, וכנראה שעל ההגדרה הזו עונה אטלנטה.

ההוקס כעת במאזן מאוזן בדיוק של 31 ניצחונות ו-31 הפסדים מה ששם אותם במקום התשיעי במזרח, אבל מי שחשב שכאן האיזון נגמר, תחשבו שוב וקבלו את הנתון הבא, שהוא על סף בלתי נתפס. אטלנטה לא רק 31:21 ב-62 המשחיקם האחרונים שלהם, אלא גם 45:45 ב-90 המשחקים האחרונים שלהם ב-NBA.

נגמר כאן? תחשבו שוב. ההוקס גם 67:67 ב-134 המשחקים האחרונים, הם גם 174:174 ב-348 משחקים האחרונים, הם גם 210:210 ב-420 המשחקים האחרונים שלהם, הם אפילו 785:785 ב-1,570 המשחקים האחרונים שלהם. כאן זה כן נגמר? ממש לא.

הולך אחורה מעל 50 שנה

האדומים גם 1,940:1,940 ב-3,880 המשחקים האחרונים שלהם, ויתרה מכך – הם אפילו 2,895:2,895 ב-5,790 המשחקים האחרונים שלהם, נתון מטורף שהולך אחורה למעלה מ-50 שנים. אגב, רק העונה במהלך ה-31:31, ההוקס קלעו 7,278 נקודות, כמה הם קיבלו בצד השני? 7,277. כאמור, הקבוצה הכי מאוזנת בליגה, אולי אי פעם.