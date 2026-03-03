ברח באמצע הלילה? מטוסו של רונאלדו במדריד

האם המלחמה גרמה לכריסטיאנו רונאלדו לעזוב את ערב הסעודית? מטוסו הפרטי, בשווי מוערך של כ-61 מיליון ליש”ט, המריא באמצע הלילה מסעודיה למדריד - צעד שעורר גל שמועות לפיו כוכב העל עשוי היה לעזוב את האזור על רקע ההסלמה בלחימה.

ריאד, בה מתגורר רונאלדו יחד עם בת זוגו ג’ורג’ינה רודריגס וחמשת ילדיו, ספגה מתקפות טילים איראניות כאשר הקרבות באזור נכנסו ליומם הרביעי. על פי הדיווחים, שגרירות ארצות הברית בבירה הסעודית נפגעה משני כטב”מים, ובמקביל נטען בתקשורת האיראנית כי מבנה פיקודי בבחריין הושמד.

במקביל, זרים רבים החלו לעזוב את האזור, ונתוני טיסות הראו כי מטוס ה-Bombardier Global Express 6500 של רונאלדו המריא בשעה 22:00 ונחת במדריד סמוך ל-03:00 לפנות בוקר, לאחר מסלול שעבר מעל מצרים והים התיכון.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

רונאלדו, המשתכר כ-488 אלף ליש”ט ליום במדי אל נאסר, פצוע בימים אלה לאחר שנאלץ לרדת מהמגרש בניצחון 1:3 על אל פייחה, וקיים חשש לחומרת הפציעה השרירית שלו לקראת המונדיאל המתקרב. בתוך כך, רבע גמר ליגת האלופות האסייתית מול אל-וואסל נדחה בשל המצב הביטחוני. התאחדות הכדורגל האסייתית (AFC) הודיעה רשמית כי משחקים באזור המערבי שתוכננו לימים האחרונים נדחו עד להודעה חדשה, והבהירה כי בטיחות השחקנים והאוהדים עומדת בראש סדר העדיפויות.

כמה זמן זה יימשך?

כידוע, ההסלמה החלה לאחר מתקפה משולבת של ישראל וארה”ב באיראן ביום שבת בבוקר, שבמהלכה נהרג המנהיג העליון עלי חמינאי. איראן פתחה במתקפות תגמול ברחבי האזור, ובמקביל דווח על שישה חיילים אמריקנים שנהרגו ו-18 שנפצעו. נשיא ארה”ב, דונאלד טראמפ, התייחס להסלמה וכתב כי לארצות הברית “מלאי כמעט בלתי מוגבל של אמצעי לחימה”, והוסיף כי מלחמות יכולות להימשך “לנצח” באמצעות המלאי הקיים.

האלימות הגוברת גורמת לכאוס תחבורתי רחב היקף: מעבר להדי הפיצוצים בישראל בעקבות שיגורים מאיראן ומלבנון, פיצוצים נשמעו בדובאי, דוחא ואזורים נוספים במפרץ.

בתוך המציאות הסוערת הזו, תנועת מטוסו של רונאלדו למדריד עלתה לכותרות אם כי יש לציין כי לא נמסרה הודעה רשמית מצד השחקן או המועדון בנוגע לנסיעה. כך או כך, המשבר האזורי כבר משפיע עמוקות גם על עולם הספורט, והעתיד הקרוב של תחרויות בינלאומיות במזרח התיכון נותר לוט בערפל.