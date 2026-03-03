יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

אקס ריאל: כדורגל הוא מלהיב ורעיל בו זמנית

אסקיאל גאראי, חשף בראיון על הקושי שחווה במהלך הקריירה: "קשה מאוד להתמודד עם חדר ההלבשה, הייתי מותש נפשית". וגם: איזה ספורט הציל את חייו?

|
אסקיאל גאראי במדי ריאל מדריד (IMAGO)
אסקיאל גאראי במדי ריאל מדריד (IMAGO)

אסקיאל גאראי פרש בגיל 33, גיל מוקדם יחסית לכדורגלן, הסיבה? פציעה שסבל ממנה מאז שהיה ילד, אך היא נתנה את אותותיה רק בעקבות הפציעה הקשה מאוד שעבר בברכו. אך יחד עם זאת, היה גם העומס הנפשי והפסיכולוגי שחווה מהכדורגל, כך חשף הארגנטינאי בראיון עם הפודקאסט "Energy Padel".

אקס ריאל מדריד ו-ולנסיה חושף: "ביליתי 14 או 15 שנים בעולם הכדורגל, וכשאתה עוזב את הכדורגל אז מה, מה קורה? הרבה אנשים הופכים למאמנים, מנהלים מקצועיים, פיזיותרפיסטים, אבל אני לא רציתי את זה. עברתי כל כך הרבה שנים שקוע בעולם מרהיב ורעיל בו-זמנית, עד שסיימתי מותש, פסיכולוגית ונפשית. פרשתי בגיל 33 ושאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות. קרסתי, עברתי שנה קשה מאוד, אבל מאוד מאוד קשה. והפאדל, יחד עם המשפחה שלי, הרימו אותי. הם הוציאו אותי מהעולם החשוך שבו הייתי".

הארגנטינאי המשיך והסביר: "חדר ההלבשה הוא מאוד מאוד קשה להתמודדות. יש 25–30 שחקנים, שכל אחד בא מרקע אחר, ולחיות עם זה בכל יום זה מאוד קשה. מבחינה פסיכולוגית, מה שצריך לסבול כדי להיות מסוגל לחיות כך. זה גוזל ממך הרבה שנות חיים. למרות שארבע השנים האחרונות שלי היו מרהיבות מבחינה מקצועית, האמת היא שבפנים עברתי ארבע שנים שהפכו עבורי לכפול או משולש. זו הייתה ה’טיפה האחרונה שמילאה את הכוס’ בדרך לפרישה שלי. אלה היו שנים קשות מאוד".

אסקייל גאראי מול ליאו מסי (אינסטגרם)אסקייל גאראי מול ליאו מסי (אינסטגרם)

“שיחקתי בשביל הצחוקים, היום במועדון יש לי 17 מגרשים”

הבלם סיפר כיצד הגיע לפאדל: "לא מצאתי מה לעשות. שיחקתי פאדל בשביל הצחוקים כשהייתי שחקן פעיל עם החברים שלי. כשעזבתי את הכדורגל, הזמינו אותי לשחק פאדל. שיחקנו שלוש שעות באמצע הקיץ, באחת בצהריים. נהניתי מאוד מאוד ואמרתי ‘טוב, אני אקח כמה שיעורים’. זה התחיל למצוא חן בעיניי יותר ויותר, שיחקתי המון, כמעט כל יום. התחיל לדגדג לי הרעיון לעשות משהו קטן והתחלתי ליצור ולהמשיך להתפתח. עכשיו למועדון שלי יש 17 מגרשים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */