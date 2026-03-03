אקס ריאל: כדורגל הוא מלהיב ורעיל בו זמנית

אסקיאל גאראי פרש בגיל 33, גיל מוקדם יחסית לכדורגלן, הסיבה? פציעה שסבל ממנה מאז שהיה ילד, אך היא נתנה את אותותיה רק בעקבות הפציעה הקשה מאוד שעבר בברכו. אך יחד עם זאת, היה גם העומס הנפשי והפסיכולוגי שחווה מהכדורגל, כך חשף הארגנטינאי בראיון עם הפודקאסט "Energy Padel".

אקס ריאל מדריד ו-ולנסיה חושף: "ביליתי 14 או 15 שנים בעולם הכדורגל, וכשאתה עוזב את הכדורגל אז מה, מה קורה? הרבה אנשים הופכים למאמנים, מנהלים מקצועיים, פיזיותרפיסטים, אבל אני לא רציתי את זה. עברתי כל כך הרבה שנים שקוע בעולם מרהיב ורעיל בו-זמנית, עד שסיימתי מותש, פסיכולוגית ונפשית. פרשתי בגיל 33 ושאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות. קרסתי, עברתי שנה קשה מאוד, אבל מאוד מאוד קשה. והפאדל, יחד עם המשפחה שלי, הרימו אותי. הם הוציאו אותי מהעולם החשוך שבו הייתי".

הארגנטינאי המשיך והסביר: "חדר ההלבשה הוא מאוד מאוד קשה להתמודדות. יש 25–30 שחקנים, שכל אחד בא מרקע אחר, ולחיות עם זה בכל יום זה מאוד קשה. מבחינה פסיכולוגית, מה שצריך לסבול כדי להיות מסוגל לחיות כך. זה גוזל ממך הרבה שנות חיים. למרות שארבע השנים האחרונות שלי היו מרהיבות מבחינה מקצועית, האמת היא שבפנים עברתי ארבע שנים שהפכו עבורי לכפול או משולש. זו הייתה ה’טיפה האחרונה שמילאה את הכוס’ בדרך לפרישה שלי. אלה היו שנים קשות מאוד".

אסקייל גאראי מול ליאו מסי (אינסטגרם)

“שיחקתי בשביל הצחוקים, היום במועדון יש לי 17 מגרשים”

הבלם סיפר כיצד הגיע לפאדל: "לא מצאתי מה לעשות. שיחקתי פאדל בשביל הצחוקים כשהייתי שחקן פעיל עם החברים שלי. כשעזבתי את הכדורגל, הזמינו אותי לשחק פאדל. שיחקנו שלוש שעות באמצע הקיץ, באחת בצהריים. נהניתי מאוד מאוד ואמרתי ‘טוב, אני אקח כמה שיעורים’. זה התחיל למצוא חן בעיניי יותר ויותר, שיחקתי המון, כמעט כל יום. התחיל לדגדג לי הרעיון לעשות משהו קטן והתחלתי ליצור ולהמשיך להתפתח. עכשיו למועדון שלי יש 17 מגרשים".