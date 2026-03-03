אינטר מתכננת שמונה שינויים למשחק הגביע

משחקי הגביע באיטליה יתחילו היום (22:00), כאשר קומו תארח את אינטר למשחק הראשון של חצי הגמר. הנראזורי מגיעים למפגש לאחר האכזבה מההדחה בליגת האלופות על ידי בודו גלימט, אך עם פער של 10 נקודות מהשנייה בטבלה, מילאן, וסיכוי גבוה לזכות באליפות. כך שמשחק הנוקאאוט בגביע צריך להיות המטרה העליונה של כריסטיאן קיבו.

מנגד, חניכיו של ססק פברגאס נמצאים בעונה נפלאה. קומו נמצאת במקום ה-5 בטבלה עם 48 נקודות, מרחק 3 נקודות מרומא שבמקום המוביל לליגת האלופות. המארחת יודעת שיש לה סיכוי לא רע בכלל נגד הנראזורי ותקווה להשיג מקדמה נאה לקראת הגומלין בסן סירו.

לפי הדיווחים באיטליה, לכריסטיאן קיבו יש לא מעט שינויים בהרכב הפותח למשחק. בשער, ג'וזפ מרטינס צפוי להחליף את יאן זומר בפעם הראשונה מזה חודש. כל שלישיית ההגנה תשתנה גם היא בהשוואה לליגה. אקאנג'י, דה פריי וקרלוס אוגוסטו שיחקו נגד גנואה, בעוד שהערב יהיו אלה ביסק, אצ’רבי ובסטוני, שריצה את עונש ההשעיה שלו. יש גם שינויים באגפים, כאשר קיבו עשוי לתת לדימארקו מנוחה על ידי בחירתו בקרלוס אוגוסטו, ובדרמיאן, שיפתח במקומו של לואיס הנריקה.

פדריקו דימארקו, עשוי לנוח היום (IMAGO)

העונש של פברגאס לניקו פאס וההיעדרויות באינטר

במרכז המגרש, סוציץ' ומחיטריאן מוכנים לפתוח לצד צ’להאנולו, בעוד שבהתקפה המירוץ למקום לצד פיו אספוסיטו הוא בין תוראם לפראטסי. זאת בעקבות ההיעדרויות של לאוטרו מרטינס ובוני.

אצל פברגאס מי שצפוי לחזור להרכב הוא לא אחר מכוכב הקבוצה, ניקו פאס. הקשר ספג עונש מהמאמן לאחר שאיחר לאסיפת הקבוצה לפני המשחק נגד לצ’ה והודח מה-11. אך היום, במשחק כה חשוב, הספרדי ככל הנראה יחזיר את הארגנטינאי להרכב הפותח.