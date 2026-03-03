יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:31
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5328-4127נאפולי3
5119-3727רומא4
4820-4427קומו5
4728-4627יובנטוס6
4524-3727אטאלנטה7
3932-3627בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3539-3127אודינזה10
3427-2627לאציו11
3332-2027פארמה12
3036-2927קליארי13
3047-2727טורינו14
2739-3227גנואה15
2442-3027פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1544-2027פיזה19
1548-2027ורונה20

אינטר מתכננת שמונה שינויים למשחק הגביע

כריסטיאן קיבו עומד לשנות כמעט את כל ה-11 מהמשחק האחרון למפגש נגד קומו (22:00). וגם: העונש שנתן ססק פברגאס לכוכב שלו וההיעדרויות אצל הנראזורי

|
כריסטיאן קיבו (IMAGO)
כריסטיאן קיבו (IMAGO)

משחקי הגביע באיטליה יתחילו היום (22:00), כאשר קומו תארח את אינטר למשחק הראשון של חצי הגמר. הנראזורי מגיעים למפגש לאחר האכזבה מההדחה בליגת האלופות על ידי בודו גלימט, אך עם פער של 10 נקודות  מהשנייה בטבלה, מילאן, וסיכוי גבוה לזכות באליפות. כך שמשחק הנוקאאוט בגביע צריך להיות המטרה העליונה של כריסטיאן קיבו.

מנגד, חניכיו של ססק פברגאס נמצאים בעונה נפלאה. קומו נמצאת במקום ה-5 בטבלה עם 48 נקודות, מרחק 3 נקודות מרומא שבמקום המוביל לליגת האלופות. המארחת יודעת שיש לה סיכוי לא רע בכלל נגד הנראזורי ותקווה להשיג מקדמה נאה לקראת הגומלין בסן סירו.

לפי הדיווחים באיטליה, לכריסטיאן קיבו יש לא מעט שינויים בהרכב הפותח למשחק. בשער, ג'וזפ מרטינס צפוי להחליף את יאן זומר בפעם הראשונה מזה חודש. כל שלישיית ההגנה תשתנה גם היא בהשוואה לליגה. אקאנג'י, דה פריי וקרלוס אוגוסטו שיחקו נגד גנואה, בעוד שהערב יהיו אלה ביסק, אצ’רבי ובסטוני, שריצה את עונש ההשעיה שלו. יש גם שינויים באגפים, כאשר קיבו עשוי לתת לדימארקו מנוחה על ידי בחירתו בקרלוס אוגוסטו, ובדרמיאן, שיפתח במקומו של לואיס הנריקה.

פדריקו דימארקו, עשוי לנוח היום (IMAGO)פדריקו דימארקו, עשוי לנוח היום (IMAGO)

העונש של פברגאס לניקו פאס וההיעדרויות באינטר

במרכז המגרש, סוציץ' ומחיטריאן מוכנים לפתוח לצד צ’להאנולו, בעוד שבהתקפה המירוץ למקום לצד פיו אספוסיטו הוא בין תוראם לפראטסי. זאת בעקבות ההיעדרויות של לאוטרו מרטינס ובוני.

אצל פברגאס מי שצפוי לחזור להרכב הוא לא אחר מכוכב הקבוצה, ניקו פאס. הקשר ספג עונש מהמאמן לאחר שאיחר לאסיפת הקבוצה לפני המשחק נגד לצ’ה והודח מה-11. אך היום, במשחק כה חשוב, הספרדי ככל הנראה יחזיר את הארגנטינאי להרכב הפותח.

