יום שלישי, 03.03.2026 שעה 22:24
יום שלישי, 03/03/2026, 22:00אצטדיון קאמפ נואוגביע המלך הספרדי - חצי גמר
אתלטיקו מדריד
דקה 23
0 0
שופט: ריקארדו דה בורגוס
ברצלונה
מערכת ONE | 03/03/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
פדרי מול אנטואן גריזמן (רויטרס)
פדרי מול אנטואן גריזמן (רויטרס)

אם יש משהו שאנחנו צריכים בתקופה הקשה הזאת זה קצת אסקפיזם, והיום יש לנו משחק נהדר על מנת לשכוח מעט מהצרות ומסבב הלחימה הנוכחי. כשלושה שבועות לאחר הניצחון 0:4 מהדהד של אתלטיקו מדריד על ברצלונה, בשעה זו מתקיים משחק הגומלין בקאמפ נואו.

הקטלונים מגיעים למשחק עם חדשות טובות בגזרת הליגה, לאחר ההפסד אתמול (שני) של ריאל מדריד, חניכיו של האני לפיק פתחו פער של ארבע נקודות מהבלאנקוס ויכולים להגיע יותר בנחת לקראת משחקי הליגה הבאים ולהקדיש יותר אנרגיה במשחק הגומלין.

מנגד, חניכיו של דייגו סימאונה יודעים שאם יש קבוצה שיכולה להפוך את התוצאה נגדם זו ברצלונה, כך שאסור להם לאבד את הראש ולהיכנס ללחץ מיותר. הקולצ’ונרוס יודעים שאם יצליחו לשרוד את המשחק בקאמפ נואו הם יעלו לגמר גביע ראשון מאז 2013, אז גם הניפו את הגביע בסיום.

העונה שתי הקבוצות נפגשו בקאמפ נואו, אז בארסה יצאה עם ידה על העליונה לאחר ניצחון 1:3 על אתלטיקו. אלכס באנה כבש ראשון (19’) עבור האורחת, אך שערים של ראפיניה (26’), דני אולמו (65’) ופראן טור (90+6’) קבעו מהפך וניצחון קטלוני.

מחצית ראשונה
אנטואן גריזמן בפעולה (רויטרס)אנטואן גריזמן בפעולה (רויטרס)
  • '12
  • חילוף
  • חילוף בברצלונה: ז'ול קונדה פינה את מקומו לאלחנדרו באלדה
  • '2
  • החמצה
  • מצב ראשון לברצלונה. פרמן לופס שלח בעיטה חזקה, חואן מוסו הדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ריקארדו דה בורגוס שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד