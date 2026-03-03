סנטוס: מכבי נותנת תמיכה מלאה, ביטחון והגנה

סנטר מכבי ת"א, מרסיו סנטוס, עזב אותה כדי להצטרף לנבחרת ברזיל אחרי משחק החוץ במונאקו. מאז, הוא ניצח עם הסלסאו 72:101 את קולומביה במוקדמות מונדובאסקט 2027 וכעת מחכה להתפתחויות בנוגע להצטרפות מחדש לצהובים בעקבות המלחמה עם איראן.

הסנטר בן ה-23, שעזב את ישראל שעות לפני ההסלמה כדי להצטרף לנבחרתו, עדיין לא יודע מתי זה יקרה. “אני רגוע לגבי המצב”, הוא אמר לתקשורת הברזילאית, “המועדון נותן לנו תמיכה מלאה, ביטחון והגנה. כרגע אני מאמין שלא אחזור לישראל בשלב הזה”.

סנטוס הוסיף: “אני מחכה לדעת איפה נתאמן, איפה יהיה הבסיס שבו נתאמן ואיך הדברים יתנהלו. אני מדבר עם המועדון, אבל אין עדיין תאריך לחזרה. צריך להמשיך באמונה ולקוות שהכל יסתדר”.

מה לגבי ההמשך?

שחקני מכבי ת"א מפוזרים בשלב זה. מעבר לסנטוס - לוני ווקר, ג’ימי קלארק ואחרים נמצאים בדובאי וג’יילן הורד בצרפת. צריך לזכור שמכבי ת"א עצמה עזבה את ישראל ביום שישי, עוד לפני המתקפה של ישראל וארה"ב באיראן בשבת בבוקר, כך שהסגל של עודד קטש צפוי להתאחד בימים הקרובים כדי לחזור להתאמן.