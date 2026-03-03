שחקני ברצלונה נזכרים בניימאר לקראת הגומלין

אם יש משהו שאנחנו צריכים בתקופה הקשה הזאת זה קצת אסקפיזם, והיום יש לנו משחק נהדר על מנת לשכוח מעט מהצרות ומסבב הלחימה הנוכחי. כשלושה שבועות לאחר הניצחון 0:4 מהדהד של אתלטיקו מדריד על ברצלונה, היום (שלישי,22:00) יתקיים משחק הגומלין בקאמפ נואו.

שחקני ברצלונה כבר מרגישים מוכנים לקראת המפגש ומאמינים שיש להם את האפשרות לעשות את הבלתי אפשרי. לפני מספר ימים פדרי העלה פוסט בו הוא מחמם את האוהדים לקראת המשחק ודורש מהם להאמין, ומי שהצטרפו אליו הם הצמד ההתקפי של האנזי פליק, לאמין ימאל וראפיניה.

שני הכוכבים של ברצלונה שאפו השראה מאחד האלילים הגדולים ביותר שלהם, ניימאר, ויודעים שאם יש קבוצה שיכולה לעשות את הבלתי אפשרי זאת בארסה, שהוכיחה זאת בעבר. לפני ה-1:6 ההיסטורי על פ.ס.ז’ ניימאר העלה סטורי עם ציטוט ובו רשום: 1% סיכוי, 99% אמונה”, באופן קסום, הברזילאי גם היה המצטיין באותו משחק עם סחיטת פנדל, צמד שערים בדקות הסיום והבישול המכריע לסרג’י רוברטו.

ראפיניה ולאמין ימאל, לקחו השראה מניימאר (IMAGO)

פליק בדמות אנריקה וההרכב המשוער

בגזרת המאמנים, האנזי פליק התראיין לקראת המשחק ואמר שהקבוצה מוכנה להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, אך אם נחזור שוב ל-2017, אז מאמן הקבוצה, שהיום באירוניה מאמן את אותה פ.ס.ז’ אשר עשה מולה את המהפך, לואיס אנריקה, היה יותר חד: “אם הם כבשו 4, אנחנו יכולים לכבוש 6”, אמר וקיים.

מבחינת הרכבים, לפי העיתונים הספרדים, האנזי פליק שוקל לעלות עם דני אולמו כחלוץ 9 ‘מדומה’, זאת בשל ההיעדרות של רוברט לבנדובסקי והכושר הרע של פראן טורס. מבחינת הגנה יש עדיין התלבטות מי יפתח כמגן השמאלי, ז’ואאו קאנסלו שחזר לפורמה טובה או אלכס באלדה, כאשר גם בעמדת הבלם יש התלבטות בין ג’רארד מרטין לרונאלד אראוחו לצד פאו קובארסי בשל האדום של אריק גארסיה.

האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)

אין ספק שלברצלונה הולכת להיות משוכה לא פשוטה, אך אם יש קבוצה שיכולה להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי היא ללא ספק אלופת ספרד. בין אם יקרה או לא, תצפו למשחק ענק בקאמפ נואו, בתקווה שישכיח לנו לפחות לשעתיים את המצב הביטחוני.