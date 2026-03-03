יום שלישי, 03.03.2026 שעה 09:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

שחקני ברצלונה נזכרים בניימאר לקראת הגומלין

ראפיניה ולאמין ימאל משחזרים את המוטו של האקס לפני ה-1:6 ההיסטורי על פ.ס.ז'. וגם: מה אמרו המאמנים אז והיום, וההרכב המשוער נגד אתלטיקו (22:00)

|
מסי וניימאר חוגגים את ה-1:6 המפורסם (IMAGO)
מסי וניימאר חוגגים את ה-1:6 המפורסם (IMAGO)

אם יש משהו שאנחנו צריכים בתקופה הקשה הזאת זה קצת אסקפיזם, והיום יש לנו משחק נהדר על מנת לשכוח מעט מהצרות ומסבב הלחימה הנוכחי. כשלושה שבועות לאחר הניצחון 0:4 מהדהד של אתלטיקו מדריד על ברצלונה, היום (שלישי,22:00) יתקיים משחק הגומלין בקאמפ נואו.

שחקני ברצלונה כבר מרגישים מוכנים לקראת המפגש ומאמינים שיש להם את האפשרות לעשות את הבלתי אפשרי. לפני מספר ימים פדרי העלה פוסט בו הוא מחמם את האוהדים לקראת המשחק ודורש מהם להאמין, ומי שהצטרפו אליו הם הצמד ההתקפי של האנזי פליק, לאמין ימאל וראפיניה.

שני הכוכבים של ברצלונה שאפו השראה מאחד האלילים הגדולים ביותר שלהם, ניימאר, ויודעים שאם יש קבוצה שיכולה לעשות את הבלתי אפשרי זאת בארסה, שהוכיחה זאת בעבר. לפני ה-1:6 ההיסטורי על פ.ס.ז’ ניימאר העלה סטורי עם ציטוט ובו רשום: 1% סיכוי, 99% אמונה”, באופן קסום, הברזילאי גם היה המצטיין באותו משחק עם סחיטת פנדל, צמד שערים בדקות הסיום והבישול המכריע לסרג’י רוברטו.

ראפיניה ולאמין ימאל, לקחו השראה מניימאר (IMAGO)ראפיניה ולאמין ימאל, לקחו השראה מניימאר (IMAGO)

פליק בדמות אנריקה וההרכב המשוער

בגזרת המאמנים, האנזי פליק התראיין לקראת המשחק ואמר שהקבוצה מוכנה להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, אך אם נחזור שוב ל-2017, אז מאמן הקבוצה, שהיום באירוניה מאמן את אותה פ.ס.ז’ אשר עשה מולה את המהפך, לואיס אנריקה, היה יותר חד: “אם הם כבשו 4, אנחנו יכולים לכבוש 6”, אמר וקיים.

מבחינת הרכבים, לפי העיתונים הספרדים, האנזי פליק שוקל לעלות עם דני אולמו כחלוץ 9 ‘מדומה’, זאת בשל ההיעדרות של רוברט לבנדובסקי והכושר הרע של פראן טורס. מבחינת הגנה יש עדיין התלבטות מי יפתח כמגן השמאלי, ז’ואאו קאנסלו שחזר לפורמה טובה או אלכס באלדה, כאשר גם בעמדת הבלם יש התלבטות בין ג’רארד מרטין לרונאלד אראוחו לצד פאו קובארסי בשל האדום של אריק גארסיה.

האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)

אין ספק שלברצלונה הולכת להיות משוכה לא פשוטה, אך אם יש קבוצה שיכולה להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי היא ללא ספק אלופת ספרד. בין אם יקרה או לא, תצפו למשחק ענק בקאמפ נואו, בתקווה שישכיח לנו לפחות לשעתיים את המצב הביטחוני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */