יום שלישי, 03.03.2026 שעה 08:49
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%2217-231028פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2502-263329מונאקו9
55%2444-248429פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

"מכבי והפועל - החוצה": קריאה למחאה בבסקוניה

תנועה אנטי פשיסטית פרסמה ציוץ בה היא קוראת לאולטראס הקבוצה הספרדית ולכולם להצטרף אליה בהפגנה ב-27.3 ב-18:30, בדיוק כשהפועל ת"א באה ביורוליג

|
דגלי פלסטין בבסקוניה (IMAGO)
דגלי פלסטין בבסקוניה (IMAGO)

תנועת האקטיביסטים סארה אנטי-פשיסטה פרסמה קריאה להפגנה פוליטית בעיר ויטוריה. לפי הציוץ הרשמי של הקבוצה, ההפגנה תיערך ביום שני, 27.3, בשעה 18:30 מאיפארלדה גיזארטה אטקסאה, ומטרתה להביע תמיכה בפלסטינים נגד מדיניות ישראלית ולקרוא ליציאה של קבוצות הכדורסל הישראליות מהאזור.

היום הוא לא מקרי, כאשר הוא בדיוק ביום בו הפועל תל אביב תתארח אצל בסקוניה במסגרת היורוליג, ונראה שמצפה לאדומים קבלת חמים חמה, אם כי הקבוצות הישראליות לצערנו כבר די רגילות לדברים האלו. הציוץ נכתב בשפה הבסקית וכולל את הסיסמאות: "מכבי והפועל – החוצה" ו-"שחררו את פלסטין", ובנוסף העמוד תייג את קבוצת האולטראס של בסקוניה.

יצוין כי מדובר בקבוצת אוהדים מאורגנת של בסקוניה, הידועה באווירה האינטנסיבית ביציע ובזהות אזורית וחברתית מובהקת. לדברי גורמים מקומיים, מדובר בקריאה להפגנה שמסמנת מעורבות פוליטית באירוע ספורטיבי, תופעה שכיחה בחלק מקבוצות האולטראס בבאסקים.

המשחק בין הפועל תל אביב לבאסקוניה צפוי להיערך באותו הערב, במסגרת המחזור הקרוב ביורוליג, ומעריכים שההפגנה עשויה ליצור עניין תקשורתי מסביב למפגש הספורטיבי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */