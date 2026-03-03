"מכבי והפועל - החוצה": קריאה למחאה בבסקוניה

תנועת האקטיביסטים סארה אנטי-פשיסטה פרסמה קריאה להפגנה פוליטית בעיר ויטוריה. לפי הציוץ הרשמי של הקבוצה, ההפגנה תיערך ביום שני, 27.3, בשעה 18:30 מאיפארלדה גיזארטה אטקסאה, ומטרתה להביע תמיכה בפלסטינים נגד מדיניות ישראלית ולקרוא ליציאה של קבוצות הכדורסל הישראליות מהאזור.

היום הוא לא מקרי, כאשר הוא בדיוק ביום בו הפועל תל אביב תתארח אצל בסקוניה במסגרת היורוליג, ונראה שמצפה לאדומים קבלת חמים חמה, אם כי הקבוצות הישראליות לצערנו כבר די רגילות לדברים האלו. הציוץ נכתב בשפה הבסקית וכולל את הסיסמאות: "מכבי והפועל – החוצה" ו-"שחררו את פלסטין", ובנוסף העמוד תייג את קבוצת האולטראס של בסקוניה.

יצוין כי מדובר בקבוצת אוהדים מאורגנת של בסקוניה, הידועה באווירה האינטנסיבית ביציע ובזהות אזורית וחברתית מובהקת. לדברי גורמים מקומיים, מדובר בקריאה להפגנה שמסמנת מעורבות פוליטית באירוע ספורטיבי, תופעה שכיחה בחלק מקבוצות האולטראס בבאסקים.

המשחק בין הפועל תל אביב לבאסקוניה צפוי להיערך באותו הערב, במסגרת המחזור הקרוב ביורוליג, ומעריכים שההפגנה עשויה ליצור עניין תקשורתי מסביב למפגש הספורטיבי.