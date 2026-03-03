ברזיל בהלם: פלמנגו פיטרה את פליפה לואיס

טלטלה בכדורגל הברזילאי: פלמנגו הודיעה הלילה (בין שני לשלישי) על פיטוריו של המאמן פליפה לואיס, למרות שרק לפני ארבעה חודשים הוביל את המועדון לזכייה בדאבל ענק, עם אליפות ברזיל וזכייה בליברטדורס.

לואיס, שמונה למאמן הקבוצה הבוגרת בספטמבר 2024 לאחר שהחל את דרכו בקבוצת ה-U20 של המועדון ביוני אותה שנה, רשם פתיחה מסחררת לקריירת האימון שלו. באוגוסט 2024 כבר הוביל את קבוצת הנוער לזכייה בגביע הבין-יבשתי עד גיל 20, וחודש לאחר מכן קיבל את המושכות בקבוצה הראשונה.

מאז הספיק להוביל את פלמנגו לזכייה בגביע הברזילאי בנובמבר 2024, ובהמשך לדאבל חלומי בנובמבר 2025 עם זכייה בקופה ליברטדורס ובאליפות הברזילאית. בנוסף, קבוצתו סיפקה קמפיין לא רע בכלל בגביע העולם למועדונים בקיץ האחרון.

שחקני פלמנגו מניפים את הגביע (IMAGO)

אלא שההנהלה איבדה סבלנות לאחר רצף אכזבות בגמרים: הפסד בגמר הסופרקופה הברזילאית והפסד בגמר הרקופה סודאמריקנה הובילו להחלטה הדרמטית לסיים את דרכו, זאת למרות שבימים האחרונים הביסה הקבוצה 0:8 ועלתה לגמר אליפות הקריוקה.

מספרים אדירים, הקהל מאוכזב

המספרים של לואיס על הקווים מרשימים במיוחד: 101 משחקים, 64 ניצחונות, 22 תוצאות תיקו ו-15 הפסדים – 70.6% הצלחה. פלמנגו כבשה 184 שערים וספגה 68 בלבד, שמרה על שער נקי ב-46 משחקים והציגה ממוצע החזקת כדור של 61.1%. הקבוצה ייצרה 266 מצבי הבקעה גדולים, עם ממוצע של 8.5 בעיטות לשער כדי לכבוש ו-13.9 בעיטות שספגה עד שספגה שער.

בסך הכול, לואיס סיים את הקדנציה עם שבעה תארים, נתון שהופך את ההחלטה למפתיעה במיוחד, בטח לאור העובדה שהזכייה בליברטדורס ובאליפות הושגה רק לפני ארבעה חודשים.

בברזיל מדווחים כי ההחלטה התקבלה בשל תחושת הנהלה ל"חוסר יציבות במעמדים מכריעים", אך בקרב האוהדים נרשמת סערה גדולה ברשתות החברתיות. כעת נותר לראות מי ייכנס לנעליו של המאמן הצעיר, שהספיק בפרק זמן קצר לייצר מורשת – וגם לעזוב בטעם מר במיוחד.