טארמי ביקש מאולימפיאקוס לעזוב כדי להתגייס

כוכב נבחרת איראן, מהדי טארמי, הודיע לראשי קבוצתו היוונית אולימפיאקוס כי בכוונתו לשוב לאיראן על רקע ההסלמה הביטחונית והתקיפות מצד ארצות הברית וישראל.

על פי דיווחים בתקשורת האיראנית, החלוץ בן ה-33 פנה להנהלת המועדון והבהיר כי הוא מבקש לעזוב במטרה להצטרף לצבא במולדתו, להתחמש ולקחת חלק פעיל בהגנה על איראן.

עוד דווח כי בהתאחדות הכדורגל האיראנית פועלים בניסיון לשכנע את טארמי להישאר ביוון ולהמשיך את הקריירה המקצוענית שלו, אך בשלב זה נראה כי השחקן נחוש בהחלטתו. "זה הרגע שבו המדינה שלי צריכה אותי יותר מכל", אמר לשיחות סגורות עם מקורביו. "העם שלי והמולדת שלי נמצאים בסכנה, ואני חייב להיות שם".

מהדי טארמי (רויטרס)

כיכב בפורטו, שיחק באינטר

טארמי, שנחשב לאחד מכוכבי הנבחרת האיראנית בשנים האחרונות, רשם קדנציה מוצלחת גם באירופה, בין היתר במדי פורטו ו-אינטר, שם ביסס את מעמדו כחלוץ מוביל בזירה הבינלאומית.

כעת נותר לראות האם יעמוד בהחלטתו הדרמטית ויעזוב את אירופה לטובת חזרה לאיראן, או שמא הלחצים מצד ראשי הכדורגל במדינתו והנהלת המועדון היווני יביאו לשינוי בעמדתו.