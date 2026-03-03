יום שלישי, 03.03.2026 שעה 09:26
כדורגל עולמי

דיווח: הפינליסימה יועבר, לונדון ומיאמי נשקלות

בארגנטינה טוענים שההחלטה תוכרז והמפגש בין לאמין ימאל למסי לא יהיה בקטר, כאשר בירת אנגליה והעיר שבפלורידה הן האופציות שנשקלות אצל המארגנים

|
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

המתיחות הביטחונית במזרח התיכון מטלטלת גם את עולם הכדורגל העולמי. על אף שהפינליסימה לא הושעתה רשמית בשלב זה, האפשרות לשינוי מיקום המשחק בין ארגנטינה לספרד הולכת ומתחזקת, כאשר בארגנטינה מדווחים שהמפגש צפוי להיות מועבר רשמית בימים הקרובים.

המשחק, שאמור להפגיש בין אלופת דרום אמריקה לאלופת אירופה, תוכנן להיערך ב-27 במרץ באצטדיון לוסייל שבקטאר. אלא שלאחר תקיפה איראנית בשטח המדינה, על רקע היותה בעלת ברית אסטרטגית של ארצות הברית, האירוע צפוי להיות מועבר ליעד אחר

על פי דיווח ב-’אולה’ הארגנטינאי, שתי ערים עומדות על הפרק כמועמדות לארח את ההתמודדות, מיאמי ולונדון. מיאמי זוכה ליתרון מסוים, בין היתר בשל העובדה שתארח שבעה משחקים במסגרת מונדיאל 2026, ובשל עוצמתה הכלכלית והתשתיות המתקדמות שלה, בדומה לקטאר, שנבחרה מלכתחילה לארח את המפגש.

ליאו מסי מניף (רויטרס)ליאו מסי מניף (רויטרס)

שוב לונדון?

מן העבר השני, לונדון מהווה אופציה בעלת ערך היסטורי. בירת אנגליה אירחה את מהדורת 2022 של ההפינליסימה, אז גברה נבחרת ארגנטינה של ליונל סקאלוני על איטליה והניפה את התואר לאחר ניצחון מרשים בוומבלי.

נכון לעכשיו, המשחק בין אלופת העולם ארגנטינה לאלופת אירופה ספרד עדיין מתוכנן להתקיים באותו חלון בינלאומי של פיפ”א, אך מסתמן כי היעד הסופי עשוי להשתנות בימים הקרובים, בכפוף להתפתחויות הביטחוניות והחלטת הרשויות.

