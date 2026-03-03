"רודיגר פגע בריקו והיה צריך להיות מורחק"

סערת שיפוט אחרי ההפסד של ריאל מדריד 1:0 לחטאפה בדרבי: הבלאנקוס זועמים על מספר החלטות שיפוט, ומנגד, גם ההתנהלות של שחקניהם עצמה עומדת במוקד. בין דרישה לאדום לאנטוניו רודיגר, להרחקה של פרנקו מסטנטואונו בתוספת הזמן, המשחק בסנטיאגו ברנבאו ממשיך לעורר הדים.

בדקה ה-26 דרשו בחטאפה כרטיס אדום לרודיגר לאחר שפגע בדייגו ריקו. שופט העבר, אלפונסו פרס בורול, התייחס לאירוע ב’רדיו מארקה’ ואמר: “זו פעולה שהייתה צריכה להיבדק ב-VAR. רודיגר היה צריך להיות מורחק, הוא פגע בפניו של ריקו עם ברכו”.

מסטאנטואונו מסתבך

אם זה לא הספיק, בתוספת הזמן מסטנטואונו פנה לעבר השופט אלחנדרו מוניס רואיס ואמר לו: “איזו בושה, איזו פא**** בושה” - ואף חזר על הדברים מספר פעמים. השופט שלף לעברו כרטיס אדום ישיר בגין חוסר כבוד, והקשר הצעיר הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים ברגעי הסיום.

על פי סעיף 124 בקוד המשמעתי של ההתאחדות הספרדית, פנייה לשופט “במונחים של זלזול או חוסר התחשבות” גוררת עונש של הרחקה משניים עד שלושה משחקים. לרוב העונש עומד על המינימום - שני משחקים - מה שאומר שמסטנטואונו צפוי להחמיץ את המפגשים מול סלטה ויגו בחוץ ואלצ’ה בבית, ולא ישוב לליגה עד הדרבי ב-22 במרץ. בנוסף, גם דין האוסן ואלברו קאררס ייעדרו בשל צבירת כרטיסים צהובים.