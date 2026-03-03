יום שלישי, 03.03.2026 שעה 08:49
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"רודיגר פגע בריקו והיה צריך להיות מורחק"

שופט העבר, אלפונסו פרס בורול, אחרי שבלם ריאל פגע עם ברכו בפניו של מגן חטאפה. וגם: עונשו האפשרי של מסטנטואונו שאמר לשופט: "איזו פא**** בושה"

אנטוניו רודיגר פוגע בדייגו ריקו (צילום מסך)
אנטוניו רודיגר פוגע בדייגו ריקו (צילום מסך)

סערת שיפוט אחרי ההפסד של ריאל מדריד 1:0 לחטאפה בדרבי: הבלאנקוס זועמים על מספר החלטות שיפוט, ומנגד, גם ההתנהלות של שחקניהם עצמה עומדת במוקד. בין דרישה לאדום לאנטוניו רודיגר, להרחקה של פרנקו מסטנטואונו בתוספת הזמן, המשחק בסנטיאגו ברנבאו ממשיך לעורר הדים.

בדקה ה-26 דרשו בחטאפה כרטיס אדום לרודיגר לאחר שפגע בדייגו ריקו. שופט העבר, אלפונסו פרס בורול, התייחס לאירוע ב’רדיו מארקה’ ואמר: “זו פעולה שהייתה צריכה להיבדק ב-VAR. רודיגר היה צריך להיות מורחק, הוא פגע בפניו של ריקו עם ברכו”.

מסטאנטואונו מסתבך

אם זה לא הספיק, בתוספת הזמן מסטנטואונו פנה לעבר השופט אלחנדרו מוניס רואיס ואמר לו: “איזו בושה, איזו פא**** בושה” - ואף חזר על הדברים מספר פעמים. השופט שלף לעברו כרטיס אדום ישיר בגין חוסר כבוד, והקשר הצעיר הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים ברגעי הסיום.

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

על פי סעיף 124 בקוד המשמעתי של ההתאחדות הספרדית, פנייה לשופט “במונחים של זלזול או חוסר התחשבות” גוררת עונש של הרחקה משניים עד שלושה משחקים. לרוב העונש עומד על המינימום - שני משחקים - מה שאומר שמסטנטואונו צפוי להחמיץ את המפגשים מול סלטה ויגו בחוץ ואלצ’ה בבית, ולא ישוב לליגה עד הדרבי ב-22 במרץ. בנוסף, גם דין האוסן ואלברו קאררס ייעדרו בשל צבירת כרטיסים צהובים.

