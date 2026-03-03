יום שלישי, 03.03.2026 שעה 08:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"עוד פיאסקו", "נוקאאוט בלבן": ריאל נקטלת

בספרד לא ריחמו על הבלאנקוס אחרי ה-1:0 נגד חטאפה בסנטיאגו ברנבאו: "היציעים מיואשים, הקבוצה רעה", בקטלוניה חגגו: "עוד ערב מגוחך". צפו בתקציר

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

לפני שבועיים ריאל מדריד הובילה את הליגה הספרדית, אבל כעת היא לא רק במקום השני, אלא גם בפער של שני משחקים מהמוליכה ברצלונה כאשר הפער עומד על ארבע נקודות. הבלאנקוס רשמו הפסד שני ברציפות בליגה, כשאתמול (שני) נכנעו 1:0 לחטאפה בדרבי הקטן של מדריד בסנטיאגו ברנבאו, במשחק חלש מאוד שלהם.

“עוד פיאסקו”, הכריזה הכותרת בעיתון ב’מארקה’ הבוקר במדריד. “ניצחון מוצדק לחטאפה וברצלונה עם שער מדהים של סאטריאנו. ברצלונה מובילה כעת על מדריד בארבע נקודות. היציעים מתחילים להתייאש וצועקים על פלורנטינו והשחקנים. כרטיס אדום ישיר למסטנטואונו”, המשיכו.

ב’אס’ הלכו על “מדריד הזאת לא מספיק טובה” בכותרת, והמשיכו: “הקבוצה של ארבלואה, עם ויניסיוס כנשק ההתקפי היחיד שלה, נכשלת מול חטאפה וכעת נמצאת בפיגור ארבע נקודות מבארסה”.

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

בקטלניה כמובן חגגו כשב’ספורט’ רשמו “עוד ערב מגוחך” בכותרת בעיתון הבוקר, כאשר ב’מונדו דפורטיבו’ רשמו “נוקאאוט לבן, הפער ארבע נקודות”, והמשיכו: “שער של סאטריאנו חסם את הברנבאו וחשף את מדריד לאובדן קרקע מול ברצלונה, המוליכה”.

צרות בצרורות

הבעיות של ארבלואה לא נגמרות כאן, כאשר כבר במשחק הבא נגד סלטה ויגו יש לו לא מעט חיסורים. פרנקו מסטנטואונו אמר לשופט שהוא בושה והורחק, כאשר בספרד מדברים על הרחקה לשני משחקים. בנוסף, דין האוסן עלה מהספסל וקיבל צהוב חמישי, כאשר גם אלברו קאררס ראה כרטיס בהיר מספר 5 ושני הספרדים והאגרנטינאי ייעדרו בבלאידוס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */