ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3041-3426סביליה11
3042-2726ג'ירונה12
2939-2726ולנסיה13
2929-2025חטאפה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"עוד אסון בברנבאו, ריאל מדריד פרשה מהליגה"

התקשורת הספרדית לא ריחמה על ריאל מדריד אחרי ההפסד לחטאפה: "האפקט של אברלואה ופינטוס נגמר, בלי אמבפה הכל קשה להם יותר". קריאות תתפטר לפרס

|
דני קרבחאל יורד בדמעות (רויטרס)
דני קרבחאל יורד בדמעות (רויטרס)

העונה של ריאל מדריד רחוקה מלהיות זוהרת, כשאמש (שני) הקבוצה חוותה הפסד נוסף, רביעי במספר במסגרת הליגה, כשנכנעה 1:0 לחטאפה, שמצידה זה היה ניצחון ראשון על האחות הגדולה ממדריד מאז 2008. כעת, הפער בפסגה עומד על ארבע נקודות לזכות ברצלונה.

התקשורת הספרדית קטלה את הבלאנקוס, כשב’מארקה’ כתבו: “עוד אסון בברנבאו, היא העבירה את האליפות במתנה, האוהדים נפרדו מהשחקנים בקריאות ‘פלורנטינו תתפטר’”.

ב’אס’ החמירו אף יותר: “ריאל מדריד פרשה מהליגה, האפקט של ארבלואה ופינטוס נגמר, הקהל התמלא בזעם”. ב’מונדו דפורטיבו’ בחרו להסתכל על מי שחסר: “בלי קיליאן אמבפה הכל הולך לה קשה יותר”. 

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

קללת יום שני

זו הפעם השנייה ברצף בה ריאל מדריד מפסידה במשחק שמתקיים ביום שני, אחרי שהפסידה קודם לכן לראיו וייקאנו 3:1 ב-2022. לפני כן, היא הפסידה רק פעם אחת ב-13 משחקים ביום הזה.

