"עוד אסון בברנבאו, ריאל מדריד פרשה מהליגה"

העונה של ריאל מדריד רחוקה מלהיות זוהרת, כשאמש (שני) הקבוצה חוותה הפסד נוסף, רביעי במספר במסגרת הליגה, כשנכנעה 1:0 לחטאפה, שמצידה זה היה ניצחון ראשון על האחות הגדולה ממדריד מאז 2008. כעת, הפער בפסגה עומד על ארבע נקודות לזכות ברצלונה.

התקשורת הספרדית קטלה את הבלאנקוס, כשב’מארקה’ כתבו: “עוד אסון בברנבאו, היא העבירה את האליפות במתנה, האוהדים נפרדו מהשחקנים בקריאות ‘פלורנטינו תתפטר’”.

ב’אס’ החמירו אף יותר: “ריאל מדריד פרשה מהליגה, האפקט של ארבלואה ופינטוס נגמר, הקהל התמלא בזעם”. ב’מונדו דפורטיבו’ בחרו להסתכל על מי שחסר: “בלי קיליאן אמבפה הכל הולך לה קשה יותר”.

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

קללת יום שני

זו הפעם השנייה ברצף בה ריאל מדריד מפסידה במשחק שמתקיים ביום שני, אחרי שהפסידה קודם לכן לראיו וייקאנו 3:1 ב-2022. לפני כן, היא הפסידה רק פעם אחת ב-13 משחקים ביום הזה.