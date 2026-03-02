אחרי שהחמיץ נגדו: המתנה של רונאלדו למוסקרה

רגע מיוחד עבור אורלנדו מוסקרה, השוער הפנמי של אל פייחא, שקיבל מחווה אישית מכריסטיאנו רונאלדו לאחר ההפסד 3:1 לאל נאסר בליגה הסעודית. מעבר לתוצאה, המפגש בין השניים הסתיים בתמונה משותפת וחולצה חתומה שהפכה לערב בלתי נשכח עבור השוער.

מוסקרה, שמתכונן לשחק במונדיאל הראשון שלו עם פנמה, הוא השוער הראשון של אל פייחא ומציג עונה יציבה. כזכור, הוא אקס מכבי תל אביב, במדיה שיחק בעונת 2023/24. מאז שעבר לערב הסעודית, הוא ביסס את מעמדו בהרכב הקבוצה.

במשחק עצמו הצליח מוסקרה לבלוט למרות ההפסד. רונאלדו החמיץ פנדל כבר בדקה ה-11, ובהמשך השוער הפנמי סיפק הצלה גדולה מול בעיטה של הכוכב הפורטוגלי במחצית השנייה. בסך הכול רשם 5 הצלות, 4 מהן מתוך הרחבה, וקיבל ציון גבוה יחסית למרות שספג 3 שערים.

אורלנדו מוסקרה (רויטרס)

החולצה, החתימה והרגע שיישאר בזיכרון

לאחר שריקת הסיום החליט רונאלדו להעניק למוסקרה את החולצה שלבש במשחק, עם חתימתו מתחת למספר 7. השניים נפגשו באזור חדרי ההלבשה, הצטלמו יחד, והתמונה פורסמה באינסטגרם של השוער, שכתב: "אמונה וביטחון". עבור פנמה כולה היה מדובר ברגע של גאווה, כאשר אחד מכוכבי הכדורגל הגדולים בעולם מחווה כבוד לשוער הנבחרת.

המשחק עצמו היה מלא תהפוכות. בדקה ה-80 כבש מוסקרה שער עצמי שהעלה את אל נאסר ליתרון 1:2, רגע לא פשוט מבחינתו. למרות זאת, חילופי החולצות בסיום סימלו את הכבוד ההדדי בין השניים וסגרו את הערב בטעם אחר לגמרי.

בעקבות ההפסד נותרה אל פייחא במקום ה-12 עם 27 נקודות לאחר 24 מחזורים. אל נאסר מצדה הגיעה ל-61 נקודות והמשיכה להוביל את הטבלה לפני אל אהלי עם 59. כעת תתכונן אל פייחא למחזור הבא מול אל אוח'דוד ב-7 במרץ, כשמוסקרה ינסה להשאיר מאחור את הטעות ולהמשיך בעונה החיובית שלו בליגה תחרותית במיוחד.