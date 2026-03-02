יום שני, 02.03.2026 שעה 22:46
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

ארה"ב יכולה למנוע מאיראן השתתפות במונדיאל?

מה קורה אם איראן פורשת מגביע העולם, האם יש תקדים היסטורי לנבחרת שפרשה מהמונדיאל לפני שהחל והחוק בפיפ"א לגבי פרישות. התשובות לשאלות הבוערות

|
איראן מוגרלת במונדיאל (IMAGO)
איראן מוגרלת במונדיאל (IMAGO)

המתקפות הצבאיות המתמשכות של ארצות הברית וישראל על איראן טלטלו את המזרח התיכון והכניסו את האזור כולו לאי ודאות. הפצצות במספר ערים מרכזיות באיראן, שלפי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשויות להימשך "4 עד 5 שבועות" אם יהיה בכך צורך, הביאו למותו של המנהיג העליון, האייתוללה עלי חמנאי, והובילו גם למתקפות תגמול.

ברקע הזה, סוגיית השתתפותה של איראן במונדיאל שייפתח ב-11 ביוני בארצות הברית, קנדה ומקסיקו נראית לכאורה שולית, אך האירועים האחרונים העלו סימני שאלה משמעותיים. האם איראן תשלח נבחרת לטורניר, והאם ממשלת ארצות הברית, שכבר אסרה על אזרחים איראנים להיכנס לשטחה למעט חריגים לקבוצות ספורט, תטיל מגבלות נוספות?

מזכ"ל פיפ"א, מתיאס גרפסטורם, אמר כי "המיקוד שלנו הוא לקיים מונדיאל בטוח עם כל המשתתפות". גם גורם בפיפ"א מסר כי נכון לעכשיו אין שינוי בתוכניות. מנגד, יו"ר ההתאחדות האיראנית, מהדי טאג', אמר לתקשורת המקומית כי "לאחר המתקפה הזו, אי אפשר לצפות מאיתנו להביט קדימה למונדיאל בתקווה", והוסיף כי "ראשי הספורט יחליטו על ההשתתפות".

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

האם ארצות הברית יכולה למנוע השתתפות מאיראן?

איראן אמורה לשחק את כל משחקי שלב הבתים שלה בארצות הברית, מול ניו זילנד בלוס אנג'לס, מול בלגיה שוב בלוס אנג'לס, ומול מצרים בסיאטל. אם תחליט להחרים את הטורניר כמחאה על התקיפות, זו תהיה אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא שמי מהגורמים יקבע כי השתתפותה אינה בטוחה.

הממשל האמריקאי הצהיר בעבר כי כל הנבחרות והאוהדים מוזמנים. במכתב משנת 2018 התחייב טראמפ כי ארצות הברית תארח את מונדיאל 2026 באופן פתוח וללא אפליה. עם זאת, לא ברור אם קיימת התחייבות משפטית מחייבת. בפועל, כבר הוטלו מגבלות ויזות על אזרחים איראנים, עם חריג מצומצם לספורטאים, אנשי צוות ובני משפחותיהם.

בעבר אף נמנעו ויזות מצירים איראנים לקראת הגרלת המונדיאל. אנדרו ג'וליאני, ראש צוות המשימה של הבית הלבן למונדיאל, אמר אז כי "כל החלטת ויזה היא החלטת ביטחון לאומי". אם פיפ"א לא הצליחה להתערב אז, ספק אם תוכל למנוע איסור רחב יותר על נבחרת שלמה.

דונלד טראמפ בכינוס (רויטרס)דונלד טראמפ בכינוס (רויטרס)

מה קורה אם איראן פורשת?

תקנון מונדיאל 2026 מעניק לפיפ"א שיקול דעת רחב במקרה של אי השתתפות. סעיף 6.5 מתייחס לכוח עליון ומאפשר לגוף המארגן להחליט על הצעדים הנדרשים. סעיף 6.7 קובע כי פיפ"א רשאית להחליף התאחדות שפרשה או הודחה באחרת.

בפועל, לפיפ"א שתי אפשרויות עיקריות: לבטל את משחקי איראן ולהפוך את הבית שלה לבית בן 3 נבחרות, או למנות מחליפה. אך בחירת מחליפה מורכבת מאוד מבחינת תזמון ולוגיסטיקה, במיוחד אם ההחלטה תתקבל ברגע האחרון.

מי יכולה להחליף את איראן?

איראן עלתה מהמוקדמות האסייתיות לאחר שסיימה ראשונה בבית שלה. אוזבקיסטן עלתה אוטומטית מהמקום השני. איחוד האמירויות וקטאר המשיכו לשלב נוסף, וקטאר הבטיחה כרטיס. איחוד האמירויות הפסידה לעיראק, שעלתה לפלייאוף הבין-יבשתי מול בוליביה או סורינאם.

תוחלף בנבחרת אחרת? נבחרת איראן (IMAGO)תוחלף בנבחרת אחרת? נבחרת איראן (IMAGO)

אם עיראק תעפיל, ייתכן שאיחוד האמירויות תהיה הבאה בתור כמועמדת להחליף את איראן. אם עיראק תפסיד, ייתכן שאחת מהן תיבחר. לחלופין, פיפ"א יכולה לבחור נבחרת מחוץ לאסיה, כולל המפסידה בפלייאוף הבין-יבשתי. התקנון מעניק לה חופש פעולה רחב.

האם יש תקדים היסטורי?

במונדיאלים המודרניים אין כמעט תקדימים. הפעם האחרונה שבה נבחרות פרשו לאחר שהעפילו הייתה ב-1950. באותה שנה סקוטלנד וטורקיה פרשו לפני ההגרלה, הודו וצרפת פרשו לאחר ההגרלה, והטורניר הראשון לאחר מלחמת העולם השנייה נערך בהשתתפות 13 נבחרות בלבד, שחולקו לשני בתים של 4 נבחרות, בית אחד של 3 ובית אחד של 2. תקדים עדכני יותר התרחש בגביע העולם למועדונים 2025, אז פיפ"א הדיחה את לאון המקסיקנית חודשים ספורים לפני הטורניר ומינתה מחליפה לאחר פלייאוף מיוחד. עם זאת, מונדיאל נבחרות מורכב בהרבה מבחינה לוגיסטית. מינוי מחליפה שבועות ספורים לפני הפתיחה יהווה אתגר עצום.

האם האירוח האמריקאי בסכנה?

נכון לעכשיו, לא נראה כי התקיפות יובילו לשלילת האירוח מארצות הברית. אין אינדיקציה לאיומי ביטחון משמעותיים בשטח המדינה, וגם לא נשמעו קולות בפיפ"א בדבר העברת משחקים כעונש מדיני. אמנם אין תקדים למדינה מארחת שתוקפת צבאית נבחרת משתתפת חודשים לפני הטורניר, אך אין גם תקנה שמחייבת את פיפ"א לפעול בעניין.

אפשרות לחרם מצד מדינות אחרות קיימת תיאורתית, אך התגובה הבינלאומית למתקפות הייתה מעורבת ולא כזו שמובילה לקריאה רחבה לחרם כולל. נכון לעכשיו, המונדיאל מתוכנן לצאת לדרך כרגיל, אך ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות עלולות לשנות את התמונה במהירות.

