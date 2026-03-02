90 דקות לנחמיאס, 1:1 ללודוגורץ עם לוקומוטיב

כל הליגות ברחבי אירופה וחלק גם בעולם ממשיכות להגיע למאני טיים ולרגעי ההכרעה, כאשר גם היום (שני) לא מעט משחקים שוחקו מסביב לגלובוס. יחד עם הקבוצות בליגות הללו, גם מספר לגיונרים שלנו מעבר לים מנסים להמשיך לתת את החותמת שלהם ולעזור למועדונים לעמוד ביעדים.

# בבולגריה, עידן נחמיאס וקבוצתו לודוגורץ שבו לליגה אחרי ההדחה לפרנצווארוש של גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני בפלייאוף הליגה האירופית, אך לצערם, הם נעצרו בפעם השנייה ברצף במסגרת הליגה עם 1:1 מול לוקומוטיב פלובדיב.

הבלם הישראלי השלים 90 דקות פעם נוספת, אחרי שבמשחק הקודם נגד קבוצה אחרת מפלובדיב, בוטב, הוא גם מצא את הרשת. לודוגורץ נמצאת במקום השני, מרחק 12 נקודות מהמוליכה לבסקי סופיה.

# ברומניה, גיא דהן עלה כמחליף ושותף לשבע דקות במדי אוניראה סלובוציה. החלוץ נכנס כשהתוצאה הראתה על 2:1 לזכות ראפיד בוקרשט, ולצערו הוא לא הצליח לסייע לחבריו לחלץ נקודה ואף יותר מכך, כשהם ניצבים במקום ה-14 מתוך 16 בליגה הרומנית הבכירה.