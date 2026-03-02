בולוניה חיברה ניצחון חמישי עם 0:1 על פיזה

המחזור ה-27 בליגה האיטלקית יינעל בהמשך היום (שני) עם משחקה של פיורנטינה, ללא מנור סולומון הפצוע, נגד אודינזה. אך לפני כן, בולוניה השיגה 0:1 יקר בחוץ מול פיזה בזכות שער בדקות הסיום.

פיזה – בולוניה 1:0

זה היה משחק שהרוסובלו, שלאט לאט מתאוששים מהתקופה הרעה, יקחו ממנו רק את שלוש הנקודות עם ניצחון חמישי רצוף, אחרי 90 דקות בהן לא הצליחו לבעוט אפילו פעם אחת למסגרת. למזלם, יינס אודגרד לקח את המושכות ובתוספת הזמן שלח בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה שנעצרה רק ברשת, בהתמודדות שבה האיכות היא זו שניצחה, ולא מי שהייתה טובה יותר.