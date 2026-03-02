יום שני, 02.03.2026 שעה 22:07
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

"כ-200 מיליון אירו יושקעו על מחליף לקאסמירו"

מנצ'סטר יונייטד תהיה אחת השחקניות המרכזיות בחלון ההעברות של הקיץ הקרוב ותשקיע רבות ביורש של הברזילאי. גימראייש, טונאלי, אנדרסון ועוד מועמדים

|
קאסמירו (IMAGO)
קאסמירו (IMAGO)

נולדה מחדש, נאבקת לחזור לליגת האלופות, ובכל זאת מנצ'סטר יונייטד ממשיכה להביט אל העתיד. מייקל קאריק הצליח להפוך מצב שנראה בלתי אפשרי בסוף השנה שעברה. הקבוצה מוכיחה את עצמה במה שעשוי להיות הריקוד האחרון של כמה מאגדות המועדון, כמו קאסמירו. הברזילאי הודיע לפני כמה שבועות כי לא יחדש את חוזהו כדי לצאת לפרק חדש לאחר המונדיאל. מדובר באובדן משמעותי בשיטה הנוכחית, כזה שבגינו יכניסו יד עמוק לכיס כדי למצוא לו מחליף.

מנצ'סטר יונייטד פעילה בשוק ההעברות בחיפוש אחר מחליף לקאסמירו. שחקן ייחודי באמת, שמורשתו תעניק לו ללא ספק מקום בהרכבי כל הזמנים רבים, וביונייטד מבינים שנדרשת השקעה משמעותית. באולד טראפורד מעריכים שהתקציב עבור הקשר לבדו יעמוד על 200 מיליון אירו. כמה פרופילים כבר נבחנו, כולם עם מכנה משותף ברור: ניסיון ומעמד מוכח באנגליה.

רשימת המיליארדים

כי להחתים שחקנים בפרמייר ליג עבור הפרמייר ליג זה לא זול. להיפך. בראש הרשימה של מנצ'סטר יונייטד עומדים שלושה שמות ברורים: ברונו גימראייש, סנדרו טונאלי ואליוט אנדרסון. בהמשך הרשימה, אך לא פחות חשובים, נמצאים אדם וורטון וז'ואאו גומש. שחקנים להווה ולעתיד כדי לבנות קבוצה שתוכל לשוב ולהיאבק במלוא העוצמה על התואר. זה לא יהיה פשוט ולא זול.

ברונו גימראייש חוגג (IMAGO)ברונו גימראייש חוגג (IMAGO)

השניים הראשונים מובילים את הקצב בניוקאסל, שמתקשה יותר ויותר להיאבק על מקום בליגת האלופות ככל שמתקדם כל מחזור. אף שברונו פצוע כעת, הנהלת השדים האדומים רואה בו שחקן מפתח שעליו ניתן לבנות את היסודות לעתיד, וקאסמירו עצמו המליץ על החתמתו. זו לא תהיה עסקה פשוטה, המגפייז מנהלים משא ומתן להארכת חוזהו, אך הוא תקוע. כך גם עתידו של האיטלקי, שנותר לא ברור. הוא היה רוצה לחזור לאיטליה, יובנטוס מעוניינת בו, אך אינה יכולה לעמוד בדמי ההעברה, אם כי כרגע נראה שסביר יותר שיישאר בפרמייר ליג ויעשה את הקפיצה לאחת מקבוצות ה"ביג 6".

כבר התקיימו מגעים לא רשמיים עם שני השחקנים דרך הסובבים אותם. עם זאת, דבר קונקרטי לא סוכם מול המועדון. במקרה של מכירה, ניוקאסל תאפשר לעזוב רק אחד מהם, לעולם לא את שניהם. ניוקאסל ידועה בקשיחותה במשא ומתן, כפי שהוכח בקיץ האחרון כשקיבלה 150 מיליון אירו עבור אלכסנדר איסאק. עסקה כזו, בתרחיש הזה, תעלה בהרבה על הסכום ההוא.

סנדרו טונאלי חוגג (IMAGO)סנדרו טונאלי חוגג (IMAGO)

אליוט אנדרסון הוא האפשרות הנוספת שמושכת ביותר את הנהלת מנצ'סטר יונייטד. הרצון הזה קיים כבר מהקיץ שעבר. למרות מצבה השברירי של נוטינגהאם פורסט, האנגלי ממשיך לבלוט והתפתחותו עקבית, עד כדי כך שתפס את מקומו של ג'וד בלינגהאם בסגל נבחרת אנגליה. כמה דמויות משפיעות במועדון רואות בו את קשר ההווה והעתיד. מחירו ישתנה בהתאם לשאלה האם הטריקי טריז יישארו בפרמייר ליג בעונה הבאה.

דומיניק סובוסלאי מול אליוט אנדרסון (רויטרס)דומיניק סובוסלאי מול אליוט אנדרסון (רויטרס)

בהמשך הרשימה מופיעים וורטון וז'ואאו גומש כחלופות. הראשון בולט בלונדון, אך צפוי לעזוב את קריסטל פאלאס לאחר המונדיאל. בעבר נקשר למועדונים בסדר הגודל של ריאל מדריד, ארסנל, ליברפול ומנצ'סטר סיטי. השני, כאשר וולבס כמעט ירדה ליגה, ממתין לשיחה מאולד טראפורד. עתידו מצביע לכיוון הסרייה א', אלא אם מנצ'סטר סיטי תבצע ניסיון אחרון. גם במקרה שלו, קאסמירו מעניק את המלצתו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */