יום שני, 02.03.2026 שעה 21:07
כדורגל ישראלי

"נטרלנו את ההתרגשות, בלגיה נבחרת חזקה"

מאמן נבחרת הנשים החדש, מנחם קורצקי, לקראת משחק פתיחת מוקדמות אליפות העולם: "למדנו את נקודות התורפה שלהן". סלימהוגיץ': "מוכנות במאה אחוז"

|
מנחם קורצקי (שחר גרוס)
מנחם קורצקי (שחר גרוס)

נבחרת הנשים של ישראל תחל את דרכה במוקדמות אליפות העולם 2027 מחר (שלישי, 20:30), כשתפגוש את נבחרת בלגיה בהונגריה למחזור הפתיחה שהוא גם פתחו של עידן חדש בנבחרת, שלראשונה תתודרך על ידי מנחם קורצקי שיערוך בכורה על הקווים.

המאמן התייחס לתחושות: “מאוד מרגש, גם משחק ראשון שלי בנבחרת, גם משחק ראשון שלנו בקמפיין. אבל נטרלנו את ההתרגשות כדי להכין את הבנות כמה שיותר טוב למשחקים הקרובים ולהביא תוצאות טובות”.

על המצב בארץ: “הראש שלנו היה עם המשפחות והחברים בארץ ועם כל מי שנמצא בארץ, אבל אנחנו הצלחנו לנטרל דברים ולבוא לאימונים כדי לעשות תוצאות טובות במשחקים. זו המטרה שלנו, בסופו של דבר אולי גם קצת לשמח את האנשים בארץ”.

מנחם קורצקי (עמרי שטיין)מנחם קורצקי (עמרי שטיין)

על היריבה: “אנחנו יודעים שהבלגיות נבחרת חזקה, טובה ואיכותית, אבל כן למדנו אותן לעומק. הכנו את הבנות לנבחרת חזקה, ומנגד כן למדנו את נקודות התורפה כדי לנצל אותן”.

“אנחנו באות בפול גז ויודעות מה אנחנו שוות”

גם הקשרית נועה סלימהוגיץ’ דיברה לקראת ההתמודדות: “אני יכולה להגיד שאנחנו באות אחרי כמה ימים מאוד אינטנסיביים של אימונים והכנה מקסימלית, אנחנו מוכנות למשחק הזה במאה אחוז ויודעות מה לעשות בכל סיטואציה, כל אחת במגרש.

נועה סלימהוגיץנועה סלימהוגיץ' (ההתאחדות לכדורגל)

“הצוות דוחף אותנו ומאוד מאמין בנו, אני אישית גם מאמינה מאוד בנבחרת הזו, זו נבחרת צעירה עם שילוב של ותיקות ושחקניות שרוצות להצליח. אנחנו באות בפול גז, יודעות מה אנחנו שוות ואנחנו רוצות להראות שיש לנו זכות להיות בדרג הזה”.

