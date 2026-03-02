יום שני, 02.03.2026 שעה 21:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

בלתי נתפס: ממוצע הפצועים ההזוי בפרמייר ליג

עומס המשחקים בליגה האנגלית נותן אותותיו כשלמחזור אמצע השבוע הקרוב ממוצע הפצועים בכל קבוצה עומד על 4.55. מי הכי סובלת מהמכה ומי הכי פחות?

|
אלכסנדר איסאק על הדשא אחרי השער (IMAGO)
אלכסנדר איסאק על הדשא אחרי השער (IMAGO)

עומס המשחקים הבלתי פוסק, השילוב בין המפעלים האירופיים למאבקי הליגה והקצב הגבוה של הכדורגל האנגלי גובים מחיר כבד. כוכבי ענק בקבוצות מסיימים עונה, בכל מחזור רשימת הפצועים של כל קבוצה מתארכת וממוצע הפצועים בכל קבוצה עומד על כ-4.55(!). 

הפרמיירליג נמצאת באחת התקופות המאתגרות ביותר שלה בשנים האחרונות. כמעט כל מועדון בליגה נאלץ להתמודד עם היעדרויות של שחקני מפתל, כשהמאמנים המובילים כבר התריעו לא פעם שבריאות השחקנים נמצאת בסכנה בשל לוח זמנים צפוף שאינו מאפשר התאוששות, והתוצאה לפנינו.

מי הכי סובלת ומי חסינה?

המבט על הרשימות מגלה תמונה עגומה במיוחד עבור שתי קבוצות: מנצ'סטר יונייטד וטוטנהאם. השדים האדומים סובלים ממכה אנושה בחוליית ההגנה, כאשר דה ליכט, מרטינס, מגווייר ולוק שואו, שנפצע במחזור האחרון, כולם בחוץ, מה שמשאיר את הקבוצה ללא עמוד שדרה אחורי.

מגווייר ודה ליכט מתווכחים (רויטרס)מגווייר ודה ליכט מתווכחים (רויטרס)

טוטנהאם, מצידה, מחזיקה ברשימה הארוכה ביותר בליגה, הכוללת תשעה פצועים, כולל שחקני מפתח כמו מדיסון וקולוסבסקי שכבר גמרו את העונה, לפני זמן לא קצר.

מנגד, נראה שיש קבוצה אחת שמתנהלת בעולם אחר לגמרי. וולבס היא הקבוצה היחידה בליגה שנהנית מסגל מלא לחלוטין ללא אף פצוע, נתון כמעט בלתי נתפס בשלב זה של העונה. עם זאת, הזאבים עמוק עמוק במקום האחרון, מה שאולי יכול להסביר את התופעה. 

רשימת הפצועים המלאה לפי קבוצות:

טוטנהאם: מדיסון, קודוס, קולוסבסקי, אודוברט, בנטנקור, ברגבאל, דיוויס, אודוגי, ספנס.

מנצ'סטר יונייטד: דורגו, מאונט, דה ליכט, ליסנדרו מרטינס, לוק שואו, הארי מגוויר.

בורנמות': קלייברט, אוונילסון, קוק, גאנון דואק, סולר, אקינמבוני.

סנדרלנד: ברוביי, טאבי, מונדל, מוקילה, קריקין, ריינלדו.

ארסנל: אודגארד, רייס, בן ווייט, מיקל מרינו, מקס דאומן.

ברנטפורד: מילאמבו, ג'נלט, נלסון, קרבלהו, היקיי.

צ'לסי: אסטבאו, קוקורייה, גיטנס, מודריק, קולוויל.

ניוקאסל: ברונו גימארייש, פביאן שאר, ליברמנטו, מיילי, קראפט.

מנצ'סטר סיטי: הולאנד, גברדיול, קובאצ'יץ', אוריילי.

ליברפול: איסאק, ווירץ, בראדלי, אנדו.

אסטון וילה: טיילמנס, מקגין, אליוט, קאמרה.

נוטינגהאם פורסט: ווד, אורטגה מורנו, סאבונה, ג'ון, בולי.

ברנלי: אמדוני, אדווארדס, רוברטס, טרסור, ג'ורדן טוונזבה.

אברטון: גריליש, אלקראז, קולמן.

קריסטל פאלאס: מאטטה, אנקטייה, דוקורה, לרמה.

לידס: אוקפור, רודון, ג'סטין.

ברייטון: וובסטר, צימס, אייארי.

פולהאם: הארי ווילסון, קווין, אנדרסן.

ווסטהאם: פוטס, פביאנסקי, פאבלו.

וולבס: ללא פצועים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
