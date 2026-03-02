בלתי נתפס: ממוצע הפצועים ההזוי בפרמייר ליג

עומס המשחקים הבלתי פוסק, השילוב בין המפעלים האירופיים למאבקי הליגה והקצב הגבוה של הכדורגל האנגלי גובים מחיר כבד. כוכבי ענק בקבוצות מסיימים עונה, בכל מחזור רשימת הפצועים של כל קבוצה מתארכת וממוצע הפצועים בכל קבוצה עומד על כ-4.55(!).

הפרמיירליג נמצאת באחת התקופות המאתגרות ביותר שלה בשנים האחרונות. כמעט כל מועדון בליגה נאלץ להתמודד עם היעדרויות של שחקני מפתל, כשהמאמנים המובילים כבר התריעו לא פעם שבריאות השחקנים נמצאת בסכנה בשל לוח זמנים צפוף שאינו מאפשר התאוששות, והתוצאה לפנינו.

מי הכי סובלת ומי חסינה?

המבט על הרשימות מגלה תמונה עגומה במיוחד עבור שתי קבוצות: מנצ'סטר יונייטד וטוטנהאם. השדים האדומים סובלים ממכה אנושה בחוליית ההגנה, כאשר דה ליכט, מרטינס, מגווייר ולוק שואו, שנפצע במחזור האחרון, כולם בחוץ, מה שמשאיר את הקבוצה ללא עמוד שדרה אחורי.

מגווייר ודה ליכט מתווכחים (רויטרס)

טוטנהאם, מצידה, מחזיקה ברשימה הארוכה ביותר בליגה, הכוללת תשעה פצועים, כולל שחקני מפתח כמו מדיסון וקולוסבסקי שכבר גמרו את העונה, לפני זמן לא קצר.

מנגד, נראה שיש קבוצה אחת שמתנהלת בעולם אחר לגמרי. וולבס היא הקבוצה היחידה בליגה שנהנית מסגל מלא לחלוטין ללא אף פצוע, נתון כמעט בלתי נתפס בשלב זה של העונה. עם זאת, הזאבים עמוק עמוק במקום האחרון, מה שאולי יכול להסביר את התופעה.

רשימת הפצועים המלאה לפי קבוצות:

טוטנהאם: מדיסון, קודוס, קולוסבסקי, אודוברט, בנטנקור, ברגבאל, דיוויס, אודוגי, ספנס.

מנצ'סטר יונייטד: דורגו, מאונט, דה ליכט, ליסנדרו מרטינס, לוק שואו, הארי מגוויר.

בורנמות': קלייברט, אוונילסון, קוק, גאנון דואק, סולר, אקינמבוני.

סנדרלנד: ברוביי, טאבי, מונדל, מוקילה, קריקין, ריינלדו.

ארסנל: אודגארד, רייס, בן ווייט, מיקל מרינו, מקס דאומן.

ברנטפורד: מילאמבו, ג'נלט, נלסון, קרבלהו, היקיי.

צ'לסי: אסטבאו, קוקורייה, גיטנס, מודריק, קולוויל.

ניוקאסל: ברונו גימארייש, פביאן שאר, ליברמנטו, מיילי, קראפט.

מנצ'סטר סיטי: הולאנד, גברדיול, קובאצ'יץ', אוריילי.

ליברפול: איסאק, ווירץ, בראדלי, אנדו.

אסטון וילה: טיילמנס, מקגין, אליוט, קאמרה.

נוטינגהאם פורסט: ווד, אורטגה מורנו, סאבונה, ג'ון, בולי.

ברנלי: אמדוני, אדווארדס, רוברטס, טרסור, ג'ורדן טוונזבה.

אברטון: גריליש, אלקראז, קולמן.

קריסטל פאלאס: מאטטה, אנקטייה, דוקורה, לרמה.

לידס: אוקפור, רודון, ג'סטין.

ברייטון: וובסטר, צימס, אייארי.

פולהאם: הארי ווילסון, קווין, אנדרסן.

ווסטהאם: פוטס, פביאנסקי, פאבלו.

וולבס: ללא פצועים.