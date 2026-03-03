שטינברג: העונה תסתיים עם אלופה על המגרש

הכדורסל הישראלי שוב מוצא את עצמו בנקודת אי ודאות קריטית. המלחמה מול איראן הובילה להפסקת הליגה בדיוק ברגעי השיא, והזיכרון מהעונה החולפת שהסתיימה ללא הכרזת אלופה מרחף מעל כולם. ארי שטינברג, יו"ר מנהלת הכדורסל, מנסה לשדר אופטימיות בתוך הכאוס ומסביר בראיון מיוחד ל-ONE כיצד הפעם התכוננו מראש עם תוכנית פינוי מסודרת ומהם התרחישים שעומדים על הפרק כדי להבטיח שהעונה הזו, בניגוד לקודמתה, תוכרע על הפרקט. שטינברג מבטיח כי הפעם העונה הזו תסתיים עם אלופה.

ארי, איך אתה רואה את הסיטואציה ששוב פעם נפסקת העונה, הפעם בשיא שלה?

"אני מקווה שזאת הפוגה קצרה, הביטחון הוא לפני הכל. כמה שאנחנו מאוד מאוכזבים מזה, נקווה שזה יהיה אחד אחרון כדי שמפה נוכל לשמור על עצמנו ולצמוח".

האם עוד פעם עובר לך בראש שגם העונה שתסתיים ללא אלופה פעם שנייה ברציפות?

"לא, לא עומד לי בראש, אנחנו לא ניתן לזה לקרות".

מכבי תל אביב - הפועל ירושלים. העונה תסתיים על הפרקט? (רועי כפיר)

זה לא תלוי בך אתה יודע.

"חד משמעית , ככל שזה יהיה תלוי בנו תהיה אלופה והיא תוכרע על המגרש".

עכשיו אתה מפסיד מחזורים, זרים עזבו את הארץ, איך אתה רואה את המשך העונה?

"במנהלת הייתה לנו תכנית פינוי, עשינו תכנית בניצוחו של המנכ"ל דיוויד בסן, יחד עם עובדי המנהלת, שמלווים את השחקנים לחו”ל. פינינו את כולם כדי לשמור אותם בדבוקה ושלא יתפזרו לנו ברחבי העולם כדי שיוכלו לחזור מיידית להמשך הליגה מתי שנוכל, עשינו את זה יעיל ומהיר, מחר כולם טסים לבלגרד ויישארו שם עד שהמצב יאפשר להמשיך".

דיוויד בסן. "עשינו תוכנית בניצוחו" (רועי כפיר)

אבל סך הכל יש לך שם 24 זרים, הרבה מהזרים לא שם.

"הקבוצות הבכירות ממשיכות לשחק באירופה, אז מן הסתם הזרים לא מתפזרים. וכל השאר, אנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים".

“יש לנו עד ה-25 ביוני. אנחנו נעשה התאמות”

מבחינתך, יש לכם זמן למשוך את העונה עד סוף יוני, מה התוכנית?

"כן, לקחנו בחשבון כל מיני תרחישים, הרי זה לא משהו שהיה ממש בלתי צפוי. יש לנו תרחישים, אנחנו נעשה התאמות, אם זה להוסיף עומס משחקים או אם זה למתוח את העונה, יש לנו עד ה-25 ביוני. אולי גם לשנות את המבנה, תלוי כמה זמן ייקח הסיפור הזה".

אנחנו רואים שביורוליג דוחים משחקים של מכבי והפועל תל אביב, יצטרכו גם לדחוס את המשחקים האלה, זה לא הולך להיות פשוט.

"לא כיף ולא פשוט, אבל אנחנו נמצא את הדרך לעשות את מה לנכון לליגה שלנו, בסוף הכי חשוב זה ביטחון השחקנים והמדינה שלנו. אחרי זה אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים לקיים את הליגה והספורט, ולהגיע לסיום עונה מכובד כמו שמגיע לנו".

שחקני הפועל תל אביב. גם היורוליג דוחה את המשחקים שלהם כרגע (חגי מיכאלי)

יכול להיות שינוי במתכונת המשחקים?

"כן, אני לא יכול להגיד בדיוק מה זה אומר כי זה תלוי בכמה זמן לא ישחקו, אם זה שבועיים או חודש או חודש וחצי. יש הרבה אם, ברגע שתהיה ודאות ביטחונית אנחנו ניתן את הוודאות".

מה התרחישים שיש לכם?

"אם זה טווח קצר אז לא יקרה כלום ונצליח להדביק את הפער, אם זה טווח יותר ארוך של לחימה וכולם יחזרו אז אנחנו נצמצם משחקים או נעמיס משחקים או פשוט נבטל ונשנה מצב והפלייאוף יזוז קצת לשם או לכאן מבחינת כמויות משחקים. אנחנו נעשה את כל ההתאמות, אבל כרגע זה לא אחראי להתעסק בזה כשאי הוודאות כל כך גדול".

במקום חמישה משחקים יהיו שלושה משחקים בפלייאוף?

"אני לא יודע להגיד לך, נעשה התאמות לפי הצורך כדי לתאם את הליגה ולסיים אותה כמו שצריך".

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

אני מבין שיש קבוצות שלוחצות עליכם לבצע הוספה של זרים.

"זה לא על הפרק ברקע הזה, זה היה על רקע אחר אבל זה לא קורה בכל אופן, את ההתאמות נעשה על פי הצורך של כלל הקבוצות והליגה עצמה".

“תהיה פגיעה עצומה, אבל תלוי כמה זמן זה יהיה”

אבל קיבלת בקשות?

"בקשות ענייניות יענו בשמחה, כמו שעשינו שנה שעברה עם הפועל חיפה, כי זר אחד לא חזר והם לא יכלו לשחק בבית, אני מזכיר לך את התקופה שהיו עליהם הפגזות ועשינו התאמה חד פעמית ונקודתית ורק מקרים כאלה יקרו חד פעמי ונקודתי".

זאת אומרת שלא תיתן לקבוצות לנצל את זה?

"לא, לא נאפשר שום ניצול של המצב שלא לצורך".

שחקני הפועל חיפה. בעונה הקודמת הם קיבלו אישור לצרף שחקן זר (לילך וויס-רוזנברג)

מה הצפי של הפגיעה הכספית?

"זה גם תלוי כמה זמן זה ייקח, כי כרגע כל העלויות הן של הוצאת הזרים והמחיה שלהם, שזה עלינו. תהיה פגיעה עצומה אבל תלוי כמה זמן זה יהיה, אנחנו עלולים להיפגע קשות, מקווים שלא".

התחלת את הריאיון עם אופטימיות, אבל כמה אתה פסימי שגם העונה לא תהיה לך אלופה בגלל שזה לא תלוי בך?

"אני מאוד אופטימי, ואני אופטימי שגם אחרי הפעם הזאת נוכל להחזיר את הכדורסל לימים הרבה יותר טובים וגדולים. התחלנו להתאושש מהסבב הקודם, הליגה שלנו בנויה על בינלאומיות וזרים ואירופה, שכל דבר משפיע על כל דבר. התחלנו כבר להתאושש ואז קיבלנו את זה (הסבב הנוכחי) ואני מאוד מקווה שזאת תהיה ההפסקה האחרונה ושמפה רק נצמח".

אתה אופטימי למרות שזה נראה לא טוב?

"זה לא נראה לא טוב, זה נראה מעולה, הכיוון הוא טוב ונקווה המטרות של ישראל יהיו להחזיר את הספורט למסלול ואז המצב שלנו יהיה טוב".

ארי שטינברג. "אני מאוד אופטימי" (רדאד ג'בארה)

אתה יודע, ככל שהעונה נפסקת ליותר זמן זה גם יותר זמן לחזור לאימונים, יש שאלה כמה זרים יחזרו לארץ, כמה יחששו.

"תראה, יש לנו 3 קבוצות באירופה, הן מתנהלות באופן סדיר פחות או יותר. הזרים שהוצאנו לבלגרד אנחנו דואגים להם למתחם אימונים והם יתאמנו וישמרו על כושר משחק, דבר שלא קרה בתקופת הקורונה או בסבב הקודם. עכשיו אנחנו עושים כל מה שביכולתנו לסיים את הליגה כמו שצריך, כמו שראוי לנו. הייתה שנה מצוינת ומרתקת בליגה ואנחנו חושבים חיובי ומקווים לחיובי".

“אי אפשר לעצור ספורטאי הישגי מלהתאמן”

בכובע השני שלך אתה משמש כיו"ר מכון וינגייט. בינתיים גם וינגייט מושבת לך.

"אני מאוד מקווה שפיקוד העורף ייתן לנו אישור לפתוח את המכון למתאמנים ההישגיים, ברור שעל פי המגבלות".

כרגע הוא לא נתן לכם.

"זה על השולחן שלהם ואנחנו מחכים לתשובה, מאוד מקווה שזה יקרה. אי אפשר לעצור ספורטאי הישגי מלהתאמן, זה גם לא פחות חשוב למורל הלאומי".