התוכנית של קרית שמונה לשחקנים הזרים

כמו כל קבוצות ליגת העל, גם בעירוני ק"ש מתאימים עצמם למציאות הקיימת בגזרת הזרים: עד הבוקר, עד הכניסה הזמנית של החיזבאללה למלחמה והכטב"מים ששוגרו, עוד שחקני הקבוצה שידרו ביטחון, אך היום, הוחלט שלא לקחת סיכון.

אתמול, עוד ביקשו השחקנים להגיע לחדר הכושר, לערוך אימון אישי ואף שידרו ביטחון, כאשר הבוקר כאמור, הכללים השתנו ולאחר שיחה שנערכה עם המנכ"ל יוסי אדרי, הוחלט להעבירם ליעד אחר עד אשר יירגע המצב בישראל-אילת.

שלושה מהזרים: פרננדו פאצ'קו, כריסטיאן מרטינס ואדריאן אוגריסה ינסו להמריא למולדתם או ליעד אחר דרך מצרים. מי שבשלב זה עוד לא עובר לאילת, הוא הבלם נמניה ליוביסבלייביץ', שנולדה לו בת בסוף השבוע האחרון.

כריסטיאן מרטינז, יגיע למצרים (עמרי שטיין)

האם האצטדיון המקומי יהיה מוכן לארח את משחקי הפלייאוף?

הסרבי, יישאר בשלב זה, כאשר לאחר מכן יוחלט מה לעשות, כאשר גם הנשף שתוכנן לשחקני הקבוצה הערב, בוטל כמובן. אגב, מלבד נמניה, לא פחות משלושה שחקנים נוספים הפכו להורים בשבועיים האחרונים: השוער דניאל טננבאום, המגן השמאלי איציק שולמייסטר והמגן הימני עובדיה דרוויש.

בנוסף, האיצטדיון המקומי היה אמור להיות מוכן לפתיחת משחקי הפלייאוף התחתון בעוד קרוב לשבועיים, אך בשל המלחמה, במועדון חשבו שכעת בשל העיכוב בליגה, יוכל לארח את בני סכנין כבר במחזור הקרוב עם חזרת הליגה. אלא שבשל המלחמה, גם העבודות במקום נעצרו ולכן קיימת פסימיות בנושא.