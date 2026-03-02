ילדים א' של אופקים ומ.ס באר שבע הרגישו בבית

ליגת דרום 2 בשנתון ילדים א' הספיקה בימים האחרונים של סוף השבוע לסמן וי על קיומם של שני משחקים, טרם היציאה לפגרת המלחמה. שני משחקים בהשתתפות ארבע קבוצות "צו פיוס" הניבו כמות נכבדת של שערים, בשניהם הושגו הכרעות ובשניהם הקבוצות האורחות חגגו בסיום זכייה בניצחון.

מ.כ ערד - מ.כ אופקים 3:0

מ.כ אופקים ממשיכה בקו העלייה. בארבעת המשחקים האחרונים זכתה הקבוצה בשלושה ניצחונות, לצד תוצאת תיקו אחת. ביום רביעי האחרון זכתה הקבוצה בניצחון 0:3 על הקבוצה העיקשת של מ.כ ערד.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, הצליחה אופקים לשמור על רשת נקייה, אך במקביל כבשה שלושה שערים ללא מענה מצד היריבה. רם אדרי (53’) העלה את הקבוצה ליתרון 0:1, אושר לוי (74’) הכפיל את יתרונה של הקבוצה ל-0:2, ובדקה ה-80 בסמוך לסיום המשחק, הצליח רם אדרי, מלך שערי אופקים, להשלים צמד ובשערו ה-12 העונה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:3 לזכות מ.כ אופקים, שחגגה ניצחון שמיני העונה.

ילדים א' מ.כ אופקים (באדיבות המועדון)

מ.ס דימונה - מ.ס באר שבע 5:2

ניצחון מספר 13 העונה לקבוצה מבירת הנגב, שזכתה בניצחון שביעי ברציפות והפעם על מ.ס דימונה, שלפחות על פי המחצית הראשונה נראה היה שהיא בדרך להשגת הניצחון העשירי העונה, כל זאת במשחק שנערך ביום שישי ופתח את המחזור ה-18.

מחצית ראשונה מצוינת של הקבוצה המארחת הסתיימה ביתרון 0:2 לזכות דימונה, בזכות שערים שכבשו: עומר גדג' (21’) ודניאל טלקר (36’). במחצית השנייה מ.ס באר שבע נעלה את שערה, כשבמקביל משחק ההגנה קלח והיה תכליתי. שערים שכבשו אדיסו אינדלאו (48’) ונריה וקנין (54’) מחקו את יתרון המארחת. שער שכבש לביא דמרי (67’) חולל מהפך, שער שכבש לביא אל אור (69’) ושער נוסף שכבש לביא דמרי (73’) - מלך השערים של באר שבע עם 16 שערים, סללו דרך לניצחון 2:5.

מ.ס באר שבע ילדים א' (באדיבות המועדון)



שחר כהן, מאמן מ.ס באר שבע, סיכם את המשחק: "פתחנו את המחצית הראשונה בצורה לא טובה, דימונה סגרו אותנו מצוין - והובילו 0:2 בסוף המחצית בצדק רב. למחצית השנייה עלינו קבוצה אחרת לגמרי אחרי שינוי במערך, מה שהוביל לשליטה מוחלטת שלנו במשחק ולמהפך - שהסתיים בתוצאה 2:5 עם הרבה נחישות והקרבה".

שחר כהן שבע רצון מביצועיה של קבוצתו: "הילדים בעונה אדירה ומפתיעים אותי בעוצמות שלהם ממשחק למשחק, תוך כדי גילוי אופי ונחישות במשחקים האחרונים. גם כשהיינו בפיגור ידענו להפוך את התוצאות ולנצח משחקים קשים מאוד. המטרה העיקרית להמשך העונה היא להמשיך עם האופי, הנחישות וההתמקדות שכל משחק תלוי רק בנו, אני בטוח שמשם יגיעו ההצלחות".