סלוט תוקף את הפרמייר ליג: כבר לא מבדר אותי

לאחר עונה ראשונה שסומנה בזכייה שלו בפרמייר ליג, ארנה סלוט רואה כיצד עונתו השנייה על הקווים באנפילד ממשיכה להסתבך. נכון לעכשיו, ליברפול נמצאת במקום החמישי בטבלה, כשהיא מדורגת מתחת למועדונים כמו מנצ’סטר יונייטד ואסטון וילה. עם זאת, ההולנדי מביע דאגה משמעותית, שכן לטענתו משחקי הליגה האנגלית "אינם אטרקטיביים לצפייה".

חלק גדול מהביקורת הזו נובע ממגמה שהשתרשה בליגה ושבה אחד המובילים המרכזיים הוא מאמן ארסנל, מיקל ארטטה. "אני חושב שזה קורה בעיקר בפרמייר ליג. זו המציאות החדשה. אם אני צופה בליגות אחרות, אני לא חושב שמעניקים כל כך הרבה חשיבות למצבים נייחים. לדוגמה, במשחקים אחרים אני רואה שערים שנפסלים ועבירות על שוערים, ואני חושב איזה הבדל".

נקודת המבט שלו כה ברורה עד כי ארנה סלוט אף הצהיר שהוא אינו צופה במשחקים לשם הנאה, ומקדיש את זמנו הפנוי לצפייה במפעלים אחרים: "עם זאת, רוב המשחקים שאני עוקב אחריהם בליגה האנגלית אינם מהנים עבורי, אבל הם תמיד מעניינים כי היא מאוד תחרותית וזה מה שהופך את הליגה הזו לגדולה. יש הרבה תחרותיות".

מיקל ארטטה, אמן המצבים הנייחים (IMAGO)

“כשאני חושב על כדורגל, אני חושב על ברצלונה לפני 15 שנה”

בנימה יותר אופטימית, ההולנדי הדגיש איזה סוג כדורגל הוא אוהב לראות בטלוויזיה: "אם אתה שואל אותי, כשאני חושב על כדורגל, אני חושב על ברצלונה מלפני 10 או 15 שנה. בכל יום ראשון בלילה חיכית שהם ישחקו". הדאגה שלו כה עמוקה עד שמאמן ליברפול חושש שבעוד כמה שנים סגנון המשחק הזה יוטמע גם בכדורגל הצעיר: "לא יפתיע אותי אם תלך למשחק כדורגל עד גיל 16 ותראה קבוצות שמתמקדות לחלוטין במצבים נייחים".

הקבוצה שלוקחת את תופעת המצבים הנייחים לאקסטרים היא ללא ספק ארסנל: 19 שערים, כולל שניים במשחק אתמול (ראשון) מול צ’לסי. עם זאת, מעבר ליעילות, מה שבאמת בולט הוא הריכוז העצום של שחקנים בתוך רחבת החמש, האזור שממנו נכבשו רוב השערים של התותחנים.

ליאם רוסניור ומיקל ארטטה, 3 שערים ממצבים נייחים אתמול (IMAGO)

מצבים נייחים אינם דבר חדש בפרמייר ליג, שכן לא פחות מ־10 קבוצות כבשו 10 שערים או יותר ממצבים נייחים בעונה הנוכחית עד כה. כצפוי, ארסנל מובילה את הדירוג הזה, עם יתרון של חמישה שערים על פני השנייה, ניוקאסל.