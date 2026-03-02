נערים א': אחי נצרת ובית"ר חיפה הסתדרו בשלשות

שני משחקים נערכו בליגת יזרעאל בשנתון נערים א' בימים האחרונים של השבוע שעבר, טרם היציאה לפגרת המלחמה. לא מעט שערים נכבשו בשני המשחקים שהוכרעו בניצחונות של קבוצות צמרת על יריבות מהחלק העליון של מרכז הטבלה. הקבוצות ימתינו להשלמת המחזור על מנת לקבל תמונת מצב מדויקת יותר בנוגע למעמדן בליגה.



מכבי אחי נצרת - הפועל בית שאן 0:3

במשחק שנעל את המחזור ה-19 הצליחה מכבי אחי נצרת לזכות בניצחון ביתי משכנע על קבוצת "צו פיוס" של הפועל בית שאן. מכבי אחי נצרת שבה לשחק אחרי פגרה של שלושה שבועות, שנבעה כתוצאה מרצף של משחקים שבה הייתה אמורה לפגוש קבוצות שהתפרקו.



אחרי שצמד שכבש מלך השערים, עיאד יוסף, ושער דרמטי שכבש עודאיי עלי סאלח הפכו במחזור הקודם פיגור של 2:0 לניצחון חוץ 2:3 על קבוצת "צו פיוס" של הפועל גלבוע, המשיך עיאד יוסף בכושר ההבקעה המצוין שלו - הפעם עם שלושער אישי. לצד שערי שדה בדקות ה-24 וה-51 הצליח השחקן לכבוש גם שער בבעיטת פנדל בדקה ה-71, בכך נקבעה תוצאת המשחק - ניצחון 0:3 לזכות מכבי אחי נצרת.

מכבי אחי נצרת (קרדיט: עובאדלה אלכתילאת)





בעקבות הניצחון חניכיו של ג'וזף כספרתיאנו עלו למקום השלישי בטבלה, כשהיא מקדימה בנקודה אחת ומשחק עודף את מכבי עין מאהל. אחי נצרת מרוחקת חמש נקודות ומשחק חסר מסגנית המוליכה, הפועל עפולה.



בית"ר חיפה - מכבי נווה שאנן 2:3

במשחק שהוציא את המחזור ה-20 לדרך הצליחה מוליכת הטבלה, בית"ר חיפה, לזכות בניצחון רביעי ברציפות - הפעם 2:3 במשחק הדרבי מול קבוצת "צו פיוס" של מכבי נווה שאנן. לבית"ר חיפה היה זה ניצחון ליגה שני בשלושה ימים, לאחר שקודם לכן ניצחה 0:5 בביתה את מ.כ נהלל יזרעאל, בזכות צמד שערים שכבש מלך שערי הליגה, אורי יחזקאל, ושערים נוספים שכבשו אביתר רוזנצוויג, יהלי זמיר ומרקוס סאקרן.



הפעם בית"ר חיפה זכתה לפייט חזק יותר, במשחק שבו אורי יחזקאל עלה מהספסל בדקה ה-63. שער שכבש מיכאל פיטוסי (8) העלה את בית"ר חיפה ליתרון 0:1, אך שער שכבש אופיר דוד (37) קבע שוויון 1:1 - שהחזיק דקה אחת עד שאיתן אנרייט כבש שער והעלה את בית"ר חיפה ליתרון 1:2.



בדקה ה-61 מיכאל פיטוסי השלים צמד אישי והעלה את קבוצתו ליתרון 1:3. נווה שאנן לא הניפה דגל לבן, שער שכבש אביב גן-לב בדקה ה-88 צימק את יתרונה של בית"ר חיפה ל-2:3, מה שהוסיף עניין מחודש בדקות האחרונות של המשחק, אך בית"ר חיפה הצליחה לשמור על יתרונה ובסיום חגגה ניצחון, שמותיר אותה במקום הראשון, כשלזכותה יתרון של חמש נקודות ומשחק עודף על פני עפולה.

“כל משחק הוא כמו גמר גביע”

איאד רוחאנה, מאמן בית"ר חיפה, אמר בסיום: "זה היה משחק דרבי מאתגר במגרש קשה נגד יריבה עיקשת, ידענו שבמשחק כזה הכישרון והיכולת לא יספיקו ואנחנו נצטרך המון אופי, מחויבות וריכוז על הרגע האחרון. אני שמח שהצלחנו להשיג את שלוש הנקודות ולשמור על המקום הראשון, כי אנחנו ביישורת האחרונה וכאן כל משחק הוא כמו גמר גביע.

איאד רוחאנה (קרדיט: מוחמד חאמד)

מעבר לשלוש הנקודות, חשוב לי להדגיש את האמונה שלנו בדרך ובתהליך שהקבוצה והמועדון עוברים. אנחנו מבינים שהעבודה החשובה כרגע - לדעת לשמור על זה. המטרה שלנו היא להמשיך להשתפר ממשחק למשחק, לשמור על צניעות ולעבוד קשה, כדי שבסוף העונה נוכל לחגוג אליפות ועליית ליגה".